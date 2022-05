Luísa Sonza assina contrato com a Sony Music e investirá em carreira internacional

Luísa Sonza assina contrato com a Sony Music Brasil e vai investir em carreira internacional. Foto: Pam Martins

A cantora e compositora Luísa Sonza assinou contrato com a Sony Music Brasil e passará a investir na carreira internacional, com trabalhos em inglês e espanhol. Um dos grandes nomes atuais da música pop no País, a artista tem quase cinco anos de carreira e acumula conquistas importantes com apenas 23 anos.

Além de cuidar da imagem nacional de Luísa, a gravadora vai dispor de uma equipe para gerir a carreira internacional da cantora. "Estou feliz em começar essa parceria com a Sony Music Brasil, uma das principais gravadoras do Brasil e do mundo. Tenho trabalhado arduamente nos últimos anos com uma equipe muito competente e tenho certeza que este novo time acrescentará demais e fará toda a diferença", disse Luísa, em comunicado enviado pela assessoria da gravadora.

A artista possui 7 discos de diamante, 5 de platina e 4 de ouro, quase 29 milhões de seguidores no Instagram e mais de 61 milhões na somatória das redes sociais. "Agradeço o carinho de todo o público e fãs que me apoiam e que sempre acreditaram no meu trabalho. Planejo muita coisa na minha carreira e, junto com a Sony, vocês podem esperar muitas novidades", continou a cantora.

Em 2021, Luísa lançou um de seus maiores sucessos, o disco Doce 22, que se tornou o álbum pop nacional mais ouvido do ano no Spotify Brasil, com mais de 1 bilhão de streams.

O presidente da Sony Music Brasil, Paulo Junqueiro, comemorou a entrada da artista para a gravadora: "Luísa Sonza é um fenômeno da cultura pop brasileira, um dos grandes nomes que despontaram nos últimos anos, a verdadeira Braba. Ficamos honrados e felizes em trazer sua autenticidade e talento para a família Sony Music. Esse é apenas o começo", disse.