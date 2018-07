Lugares onde festejar

* O restaurante Senzala vai servir uma posta de bacalhau à portuguesa - com ovo cozido, batata, alho, cebola, brócolis e azeitonas pretas (para duas pessoas, o pai paga e a mãe vai de carona), por R$ 134,00. Como sobremesa, sugere a cassata de amêndoas, R$ 9,50. Pça Panamericana, 41, tel: 3812-5582. Veja também: Dia das Mães * No Josephine Bistrô, a idéia é fazer as mães esquecerem a dieta. O dono da casa, Jesse de Andrade, criou uma tentação doce: a mousse de chocolate branco com frutas vermelhas. Para não sentirem culpa, ele informa que o ácido elágico das frutas vermelhas (amora, cereja, morango e framboesa) tem propriedade antioxidante, prevenindo o envelhecimento das células e a formação de tumores, principalmente no esôfago e no intestino. O preço da gostosura é R$ 12,90. Endereço: R. Jaques Félix, 253, Vila Nova Conceição, tel.: 3842 - 5891; www.josephine.com.br. * No Marcel, o chef sugere entradas frias e quentes, além do prato principal, todos por R$ 98,00. A mãe faz a escolha. As entradas frias: salada de folhas, brotos e ervas da estação ao vinagrete de manga ou cavalinha marinada e saladinha de feijões. As quentes: foie gras, uvas cozidas em cachaça de baunilha e brotos de beterraba ou creme de aspargos e poejo. E três pratos principais para facilitar a escolha: cherne de linha, emulsão de mandioquinha e espuma de cogumelos ou um clássico filet mignon ao molho de pimentas verdes com gratinado de batatas ou, ainda, soufflé de brie e alho poró. R. da Consolação, 3.555 ,Jardins , tel.: 3064-3089. * No asiático Tantra, as mães ganham um destes presentes: o drinque French Kiss (sorvete de champanhe e gengibre) ou a sobremesa Doce Silhueta (cheesecake de pêra com gengibre, servido com mel e sorvete de tangerina). O chef Eric Thomas elaborou um menu com salada Wafu (tiras de legumes, sushi de frutas exóticas, flores comestíveis e molho à base de gergelim, por R$ 18,00) ou Buquet de Noiva (tiras de salmão defumado enroladas e recheadas de folhas, frutas, flores comestíveis e ovo de codorna, por R$ 18,00) e dois pratos principais: Flower Power (salmão grelhado com flores e vegetais, a R$ 36,00) ou Thai Shrimp (camarão marinado no leite de coco com flores e leve toque picante, a R$ 46,00). R. Chilon, 364, Vila Olímpia, tels.: 3846-7112 e 3842-8874. * Um lugar gostoso, com uma chef talentosa, a Lindinha Sayon: o Dolce Villa. Lá as mães ganham seu brinde: o coquetel de champanhe e frutas. A sugestão da chef é o ravioli "al carciofo" - massa fresquíssima da casa, com recheio de fundos de alcachofra e queijo parmesão, que será servida na manteiga de limão, sálvia e uvas-passas. Preço: R$ 44,50. R. Pedroso Alvarenga, 554, Itaim Bibi, tel: 3167-0007; www.dolcevilla.com.br. * No La Pasta Gialla, a idéia de Sergio Arno é "nutrir" as mães. Então, o prato delas é o risoto com lascas de frango grelhado ao curry de frutas e chutney de manga, a R$ 45,00. "É uma excelente fonte de proteínas completas, ferro e outros minerais", fala o chef. Endereços: Al. Arapanés, 1.004, Moema, tel.: 5051-9292; Morumbi Shopping, piso laser, loja 30A/B, tel.: 5189-4690; Shopping Jardim Sul, 2º piso, tel.: 3744-4142; R. Pedroso Alvarenga, 528, Itaim Bibi, tel.: 3079-3557; Shopping Tamboré, loja 77, tel.: 2166-9994. * No Carambolla, o cardápio assinado pelo chef José Roberto Cruz da Silva traz entrada, dois pratos principais e sobremesa. Como brinde, as mães ganharão um crepe surpresa. Confira algumas opções: de entrada, Matraga, bruscheta de presunto de Parma e queijo brie com trio de geléias (R$ 13,90); prato principal, crepe Jeca Tatu (carne seca desfiada com queijo fundido e banana da terra, R$ 18,10) ou Conselheiro Aires (penne com camarões rosa grelhados ao molho pesto, R$ 24,90). Sobremesa: crepe Macabea (ganache de chocolate ao leite com fatias de morango, polvilhado com castanhas, a R$ 9,80). R. Tuim, 25, Moema , tel.: 5051-1662. * A Tavico Focacceria presenteará as mães no domingo com o drinque Bellini, criado no famoso Harry?s Bar de Veneza, mistura de espumante e suco de pêssego natural. Os proprietários decidiram servir o prato favorito de sua avó, o Lombo À Moda Do Tavico, recheado com lingüiça, panceta e especiarias (R$ 30,00). Av. dos Imarés , 478, Moema, tel.: 5093- 2005. * A Cervejaria Devassa São Paulo criou um menu com pratos tamanho família para servir entre três e quatro pessoas, como a Picanha do Avesso (recheada com calabresa, bacon e cenoura, acompanhada por risoto de limão e hortelã, a R$ 74,90) e o Netuno Devassa (chapa com frutos do mar, lula, salmão e camarão, regados no azeite com cenoura e brócolis, acompanhados de arroz de brócolis, molho shoyo e azeite com manjericão, por R$ 69,00). Al. Lorena, 1.040, Jardins, tels.: 3083-4470 e 3083-2263. * No Al Mirto são estes os pratos selecionados para celebrar o data: paleta de cordeiro assada com polenta mole, a R$ 42,00; filé à parmegiana com queijo fontina, a R$ 48,00; pescada amarela com capeline e molho de uvas, a R$ 52,00. E, na sobremesa, tiramissu com creme de café, R$ 14,00. R. Pedroso Alvarenga, 1.135, Itaim Bibi, tel.: 3078-0228. * As irmãs Titina e Leninha Egreja, que comandam o D'Angola, vão servir buquê de salada verde (R$ 8,00) e salada Moonblush (tomates cereja, baby rúcula e queijo de cabra, R$ 12,00), além de três pratos: galinha d?angola ao Cabernet com polenta mole, a R$ 32,00; linguado em crosta de castanha, panqueca de acelga, shitake e molho do chef, a R$ 32,00, ou ravioli de brie com molho de amêndoas, a R$ 30,00. Sobremesa? Crepe de Goiaba com Calda de Gengibre a R$ 9,00. Rua Gomes de Carvalho, 412, Vila Olímpia, tel.: 3846-5811. * A Empadaria da Vovó lança empadas especiais em maio para comemorar o dia das mães. Neste ano, tem a recheada com strogonoff de filé mignon e a doce, com ricota e frutas vermelhas. Há mais 27 sabores permanentes. Endereços: Av. Dr. Vieira de Carvalho, 154, Centro, tel.: 3337-1938; Al. Santos, 1.200 , Jardins, tel.: 3541-3994; Shopping Light, R. Cel. Xavier de Toledo, 23 lj. 420, tel.: 3257-3274. * O pastifício comandado por Carlos e Chris Pissani tem pastas artesanais, com 15 cores e formatos, e mais de 30 sabores. Vale destacar o sorrentini de queijo Tallegio com radicchio, o tortellini com lagostim e champanhe, o panzotti com recheio de cordeiro na cerveja e alcaparras e a pasta Garganta do Diabo (com glacê de abacaxi e mostarda). O Pissani é o único da cidade que faz massas com farinha integral, com recheios como legumes grelhados, espinafre, ricota e nozes, etc. Sem falar nas doces, recheadas com chocolate branco e frutas da estação. Molhos? Desde os tradicionais pomodoro, pesto, roquefort, brie e curry, aos inusitados poivre (à base de carne e pimenta), dorata (à base de cenoura) e o dedo de moça, vendidos em embalagens de vidro de 300 ml. As massas são congeladas. Preços: massas, de R$ 38,00 a R$ 80,00 o quilo, e os molhos, de R$ 16,00 a R$ 28,00. Al. Franca 1.413, tel.: 3081-6847.