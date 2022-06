Ludmilla grava em estúdio com produtor norte-americano Hit-Boy

Ludmilla gravou em estúdio com produtor musical Hit-Boy. Foto: Twitter/@ludmilla

Ludmilla postou em suas redes sociais neste domingo, 12, uma foto durante uma gravação em estúdio com o produtor musical norte-americano Hit-Boy.

Destaque no hip-hop mundial, ele já trabalhou com grandes artistas internacionais, como Rihanna, Kendrick Lamar, A$ap Rocky, Beyoncé, Kanye West e outros.

Ela não deu detalhes se Hit-Boy produziu uma única canção ou todo o seu novo álbum. No entanto, comemorou ter conseguido gravar os áudios do trabalho nos Estados Unidos.

"Estou tão feliz porque eu queria tanto gravar as vozes do álbum aqui em Los Angeles e consegui. A qualidade da minha voz está surreal", escreveu no Twitter.

Ludmilla é única artista sul-americana concorrendo ao BET Awards 2022, a maior cerimônia do mundo que celebra personalidades negras. A premiação ocorre em 26 de junho.