Ludmilla e Luísa Sonza cantam juntas em próxima edição do 'Lud Session'

Luísa Sonza é a próxima convidada do projeto de Ludmilla, o 'Lud Session'. Foto: Steff Lima

A cantora Ludmilla confirmou a próxima edição do Lud Session com Luísa Sonza como a convidada da vez. O anúncio foi feito na noite desta sexta-feira, 24, e a parceria será lançada no dia 30 de junho.

As artistas, que já trabalharam juntas na música Café da Manhã, vão lançar o projeto audiovisual em todas as plataformas digitais. Além de ser um pedido dos fãs das duas cantoras, a participação de Luísa também surgiu da vontade de Ludmilla de lançar outro trabalho com a amiga.

Na nova edição, as artistas ainda recebem outra participação especial, a Orquestra Maré do Amanhã. Há 12 anos, o projeto ensina música clássica às crianças e adolescentes de uma das mais violentas favelas do Rio de Janeiro, o Complexo da Maré.

O projeto musical de Ludmilla foi lançado em 2020 e já soma mais de 150 milhões de visualizações. A primeira edição do Lud Session teve o rapper Xamã como convidado. Já as duas edições seguintes, tiveram a participação de Gloria Groove.