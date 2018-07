Luciana Mello e Jair Oliveira fazem show em homenagem ao pai, Jair Rodrigues

Luciana Mello e Jair Oliveira fazem uma homenagem ao pai, Jair Rodrigues Foto: Divulgação

Morto há mais de dois anos, Jair Rodrigues deixou um legado inquestionável no samba, na bossa e até no rap brasileiro. Mas a herança do paulista não ficou por aí. Seus dois filhos, Luciana Mello e Jair Oliveira, seguem os seus passos musicais, mas conquistando caminhos próprios no mundo da música. Neste sábado, 27, os dois fazem uma homenagem ao pai no Centro Cultural Olido, numa apresentação que reúne o repertório do trio Rodrigues.

Luciana e Jairzinho, após a morte do pai, já haviam rodado o Brasil com o espetáculo 'Família Rodrigues' - uma turnê que virou uma grande homenagem. Apesar de terem seguido caminhos musicais distintos, os irmãos permaneceram unidos sustentando o nome da família no cenário artístico nacional.

Jarizinho fez parte do grupo infantil Balão Mágico até se lançar como uma das novas vozes da MPB e também como produtor musical. O primeiro trabalho autoral foi lançado em 2001, chamado 'Dis'ritmia'. Em 2010, ele registrou no DVD "O samba me cantou" um show completo ao lado da irmã, com repertório composto por clássicos do gênero, como "Coração Leviano", "Tristeza pé no chão" e "Orgulho de um sambista".

Jairzinho e Jair Rodrigues Foto: Silvana Garzaro

Já Luciana teve suas primeiras experiências ao lado do pai e fez sucesso com o single "Assim que se faz", nome do seu primeiro CD, em 2000. Em seu trabalho mais recente, ela canta repertórios de compositores como Arnaldo Antunes, Chico César e de seu irmão.

Serviço

Luciana Mello e Jair Oliveira homenageiam Jair Rodrigues

Sábado, 27, às 18h

Grátis(retirar ingresso uma hora antes)

Centro Cultural Olido, Sala Olido, Av. São João, 473