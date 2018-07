Lua de Saturno tem lago de etano

Dados obtidos pela sonda Cassini, da Nasa e da Agência Espacial Européia, confirmam que Titã, uma das luas de Saturno, tem um lago próximo ao pólo sul. Com isso, Titã torna-se o primeiro corpo do sistema solar, além da Terra, com a presença comprovada de uma massa líquida na superfície. Mas o lago de Titã não é de água e sim de etano - um hidrocarboneto, como o metano - misturado a nitrogênio e outros materiais orgânicos. Durante décadas, cientistas especularam sobre a possível presença de líquidos na superfície de Titã, uma lua que tem uma atmosfera densa, repleta de hidrocarbonetos, e temperaturas da ordem de -180°C. "Talvez o maior erro tenham sido as especulações sobre a presença de um oceano global, com quilômetros de profundidade", disse Robert Brown, da Universidade do Arizona (EUA), principal autor do artigo que descreve a descoberta do lago, na revista Nature. "Não há nada disso." Estudando o sistema formado por Saturno e suas luas desde 2004, a Cassini é incapaz de produzir imagens diretas da superfície de Titã, por causa da densa atmosfera do satélite. Cientistas dependem de leituras feitas por radar e ondas infravermelhas para determinar o que há em Titã. "O radar já havia revelado possíveis lagos, mas sua resolução não é muito boa", explica Brown. No caso do lago de etano confirmado por Brown - batizado de Ontário Lacus, ou Lago Ontário, por sua semelhança com o grande lago da América do Norte - a varredura foi feita com infravermelho, o que permitiu determinar a composição do material: etano, que nas condições de pressão e temperatura da lua é um líquido. Em janeiro, estudo publicado na Geophysical Research Letters por outra equipe de cientistas apresentou uma estimativa de que Titã contém mais hidrocarbonetos que todas as reservas de petróleo e carvão da Terra. Hidrocarbonetos são matéria orgânica, como as moléculas que compõem o seres vivos. VIDA EM TITÃ? Brown diz que muito da química que ocorre em Titã poderia ser vista como "precursora de vida", mas lembra que a vida, como a conhecemos, requer água em estado líquido. O cientista diz, no entanto, que já foram propostos esquemas teóricos que permitiriam a presença de vida baseada em hidrocarbonetos líquidos, em vez de água. "Há a sugestão de que coisas poderiam viver em metano líquido, com processos químicos diferentes da vida terrestre. Não podemos descartar essa hipótese." Os equipamentos a bordo da Cassini, porém, são incapazes de testá-la. "Já existe a tecnologia para criar uma missão com sonda orbital, balões para estudar a atmosfera e robôs para a superfície, até mesmo um robô-submarino para os lagos", diz Brown. "Uma missão assim custaria de US$ 1 bilhão a US$ 5 bilhões. Mas não veremos nada do tipo antes de 20, 25 anos. A tecnologia existe, mas não a vontade política."