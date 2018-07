Lua de Saturno esconde oceano

Encélado, uma das luas geladas de Saturno, oculta sob a superfície do polo sul um oceano salgado, de acordo com cientistas alemães e britânicos, que publicam a descoberta na Nature. O achado pode ter implicações para a busca de vida extraterrestre e para entender como são formadas as luas planetárias. Jürgen Schmidt, de Potsdam, e Nikolai Brilliantov, de Leicester, chegaram a essa conclusão após estudar gases e partículas de gelo lançados do polo sul de Encélado a centenas de quilômetros no espaço. A sonda Cassini descobriu os jatos em 2005. Eles confirmaram que as partículas geladas expulsas pela Encélado contêm quantidades substanciais de sais de sódio, "o que sugere a presença de um oceano salgado a grande profundidade". O estudo indica que a concentração de cloreto de sódio no oceano pode ser tão elevada quanto a dos oceanos na Terra. Essa é a primeira prova experimental direta da existência do oceano, ao qual Schmidt e Brilliantov se referiram em outro artigo em 2008.