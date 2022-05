Lu do Magalu é a influenciadora virtual mais seguida do mundo

Criada em 2003, Lu tem cerca de 15 milhões de seguidores no Facebook. Foto: Instagram / @magazineluiza

Lu, a realidade virtual da Magazine Luiza se tornou a maior influenciadora virtual do mundo. Criada em 2003, ela tem quase 6 milhões de seguidores no Instagram, quase 15 milhões no Facebook e 1,3 milhões no Twitter.

Segundo o levantamento The Most-Followed Virtual Influencers of 2022 (Os influenciadores virtuais mais seguidos de 2022), do site Virtual Humans, somando todas as redes ela possui mais de 55 milhões de fãs. A Lu apareceu no YouTube em 2009, lá, ela possui 2,63 milhões de inscrições e o Canal da Lu é basicamente formado de tutoriais sobre tecnologia, com muito conteúdo sobre o mundo dos games.

E ela não faz só publicidades dos produtos vendidos na loja: além de ser uma gamer assumida, Lu sempre se posiciona em assuntos como moda, feminismo e dá a sua opinião sobre o cotidiano.

“Pra mim, a moda é um espaço incrível e diverso, onde posso me expressar e fazer conexões potentes”, disse a influenciadora virtual numa publicação sobre moda, com Gaby Amarantos. Bem humorada, ela também compartilha memes sobre o dia a dia e se empolga quando o assunto é música. Confira: