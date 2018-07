Lourdes vive baixa temporada de milagres

A gruta de Lourdes, onde a Virgem Maria apareceu para uma pastora chamada Bernadette Soubirous em 1858, foi durante muito tempo um dos melhores lugares do mundo para milagres. Há 150 anos, centenas de milhões de incuráveis se banham na água dessa gruta. Alguns saíram como novos. E as cadeiras de roda iam para a sucata. Lourdes continua lá. O papa Bento XVI a visitou há alguns meses. Mas a gruta não anda tão bem como antes: o último relatório da Comissão Médica de Lourdes é um pouco triste. Não houve um único milagre em cinco anos! Na falta de milagres, o relatório se debruça sobre "curas notáveis". Será o fim da linha para Lourdes? Absolutamente. A razão dessa baixa produtividade é que os critérios exigidos para oficializar um milagre são hoje muito mais severos. Os progressos fulgurantes da medicina não ajudaram. No século 19, a medicina engatinhava. Era nula. Muitas doenças incuráveis de ontem se tornaram curáveis hoje. A responsabilidade por curar esses infelizes foi transferida da Virgem Maria para hospitais de ponta. Em 1859, a medicina psicossomática nem sequer havia sido inventada. De lá para cá, essa medicina se desenvolveu. Agora, os "controladores" de Lourdes são obrigados a se perguntar se uma cura se deveu à Virgem Maria ou aos recursos psíquicos do doente. A Comissão de Lourdes não divulga o nome dos felizes curados. Sabe-se apenas qual era a sua doença: uma esclerose múltipla, um traumatismo raquidiano, etc. Uma senhora relatou como sua miopatia desapareceu em 2004: "Fiz minha oração. Levantei-me. Comecei minha jornada. Retomei meu trabalho. Guardei minha cadeira de rodas. Nunca mais a usei." As autoridades sempre foram muito prudentes. Antes de anunciar um milagre, é preciso se submeter a longos procedimentos. Em 150 anos, o bispado só oficializou 67 milagres - ou seja, um milagre a cada dois anos, o que é uma contagem modesta quando se pensa nos milhões de doentes que vieram a Lourdes. Mas isso ilustra a seriedade com que a Comissão de Lourdes examina os dossiês. Desses 67 casos, 54 são franceses. Há 12 europeus não franceses. Um único caso envolve um não europeu. Alguns concluíram que a Virgem Maria favorece os franceses, o que seria um pouco estranho. Mas as autoridades nos explicam esse desequilíbrio: os miraculados estrangeiros retornam rapidamente a seus países. Eles não têm tempo de preencher as formalidades. Existem, pois, miraculados clandestinos espalhados pelo mundo. Último dado: a Comissão nos informa que os milagres têm suas temporadas. A gruta é mais eficaz no verão. Não há por que se espantar: o comparecimento de peregrinos é maior na estação quente. Não é preciso se desencorajar: os procedimentos impostos pelo bispado são tão complexos que às vezes demora anos para uma "cura" alcançar a condição eminente de "milagre". O último milagre reconhecido envolveu uma italiana, Anna Santaniello. Sua cura se realizou em 1952, mas só obteve o rótulo de "milagre" em 2005.