Lounge: Grupo Estado na SPFW

Pela quarta vez consecutiva, o Grupo Estado participa da SPFW e transforma o lounge - ambientado pelos arquitetos Conrado Heck e Rodrigo Briareu - em um QG que dará suporte aos profissionais da Rádio Eldorado, rádio oficial do evento, dos jornais O Estado de S. Paulo e Jornal da Tarde e dos portais estadao.com.br e Limão. Além da cobertura realizada pelos jornalistas do Grupo, a editora da Revista JT, Deborah Bresser, fará inserções na rádio e um balanço diário sobre os desfiles no estadao.com.br. Felipe Machado, autor da coluna Palavra de Homem, também terá voz na rádio e lançará seu olhar masculino sobre o que acontece no mundo da moda. Lilian Pacce e Sonia Racy participarão dos programas da rádio diariamente, entre às 17h e 20h. O lounge conta com o apoio da Pizzeria 1900.