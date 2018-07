Lorenzo Merlino repete plástico e explora golas

O plástico, pela segunda temporada seguida, é tema para Lorenzo Merlino. Ele aparece em aplicações de calça, sueters e saias e, o melhor, é que você não diz que é plástico. É o que acontece nas blusas, calças e vestidos de noite que, parece paetê, mas de perto, você vê que nada mais é do que plástico. "Ele ( o plástico) foi fundamental nos anos 60, aqui na passarela ele tem seu papel, mas sem ser documental", explica Lorenzo. O estilista vem simples e sóbrio, se comparado com seu histórico criativo. Os comprimentos das saias são no joelho mas, cuidado. Ele traz alguns looks com sobreposição de saias e pregas o que a gente sabe que não fica bem para todo mundo, ainda mais para a brasileira que, na sua maioria, têm vastas ancas. Uma novidade legal que o estilista mostrou na sua coleção feminina foram os punhos das mangas compridos, indo até a metade do ante braço. A gola deve se apresentar como uma das sensações desta temporada e, com Lorenzo, ela não podia ter ficado de fora. Se ela não surge na versão maxi dos sueters ou nos tops e vestidos, mesmo que sejam de alça, ela vem como se fosse uma coleira, um pouco à parte do look. No masculino, elas também ficam bem marcadas nas jaquetas. Estas, tem o corte reto e na altura do quadril. O zíper, se não serve para abrir a jaqueta, vem como detalhe nas mangas. Lorenzo trouxe uma coleção mais simples do que costuma apresentar. Deixando de lado os recortes irregulares e as formas geométricas para looks mais comerciais. Paula Lima na platéia Linda e simpatissíma, a cantora Paula Lima prestigiou o desfile de Lorenzo Merlino, o terceiro do dia. Ela diz que gosta de acompanhar moda, mas se acha básica. "Para mim não pode faltar uma boa camiseta. Não largona, mais ajustadinha", diz. Na hora de se vestir, a cantora não tem ritual. O que importa é sentir-se bem. "No dia do lançamento do meu disco novo, já tinha escolhido há uma semana qual roupa usaria. Na hora do vamos ver, não gostei e usei outra roupa", conta.