Looks com bolso invadem vitrines no verão

São só dois pequenos pedaços de pano, mas vão fazer toda a diferença no seu verão. Os bolsos, aliados aos minicomprimentos, às cores vivas e à estamparia feliz, garantem o charme dos vestidos da estação quente, que já têm lugar de destaque nas vitrines deste inverno. Veja também: Galeria de fotos com dicas e preços Eles aparecem principalmente em tecidos leves, como algodão, malha e jérsei. Com plissados na base ou ajustes elásticos na ‘boca’, viram microbalonês - ótimo para as esguias, um perigo para as de quadril largo (oferecem volume extra nas laterais). Quando feitos de tecidos diferentes, também imprimem desenhos e texturas em peças monocromáticas. Os internos são destacados por tirinhas de tons gritantes na abertura - o vestido balonê da Hering é um moderno exemplo - ou por retalhos inusitados, como no psicodélico da Teen’s Club (veja abaixo). As mais clássicas contam com opções em chemises (camisas-vestido) fechadas por cordões ou botões metálicos (vide Renner). Combinações Para encarar o frio, combine os curtinhos com blusas justas de gola rolê (ou capuz), leggings (ou meias fio 60) e botas (de cano curto ou longo). Quando o calor der as caras, use sem complementos (em ocasiões bem informais, claro) ou jogue por cima de bermudas de alfaiataria. Calce sapatilhas ou rasteirinhas.