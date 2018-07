Look inspirado, da passarela à platéia

A preparação para o São Paulo Fashion Week ultrapassa os camarins das passarelas. Afinal, ninguém quer aparecer de qualquer jeito no maior evento de moda da América Latina. "Eu venho arrumada. Faço o exercício de me fantasiar de moda, mas faz parte do meu negócio", diz a consultora de moda Constança Pascolato. Na quarta-feira, ela foi um dos focos da atenção fora das passarelas, vestindo uma calça leging e uma blusa de malha preta bordada de paetês verde. Outra que admite cuidados especiais na semana de moda é a consultora Glória Kalil. "Separo as roupas para São Paulo e para o Rio, são estilos muitos diferentes", contou. Menos conhecida, a consultora de moda Martina Heuser, de 24 anos, que veio de Porto Alegre, atraiu os fotógrafos. Usava um vestido de seda azul e botas rosas. O vestido, da Clube Chocolate, ela ganhou e usou ontem pela primeira vez. "A bota é antiga. Comprei por impulso e uso bastante", disse. A drag queen Bianca Exótica se preparou por uma hora e meia. De vestido vermelho da Luella Bartley e uma bolsa da Gucci, Bianca acha que só pode "abusar quem entende". As combinações masculinas não foram ofuscadas pela vaidade das mulheres. O produtor de moda Eduardo Alberto Amarante Fernandes, de 21, esbanjava charme com sua enorme bolsa Hui Clos branca de couro. "No dia-a-dia não usaria, comprei só para usar aqui", disse o produtor, que gastou R$ 2 mil para estar impecável. "Troquei de roupa três vezes até decidir por essa regata da Triton combinando com a bermuda Herckovitch e óculos Tom Ford". O salto alto e a saia do estudante de moda Ygor Osmar, de 27 anos, também foi totalmente programado. "Não costumo andar assim na rua, sou mais básico. Mas aqui tudo é permitido. Adoro quando me olham surpresos", declarou.