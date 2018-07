Localizada ossada de família pré-histórica de 4,6 mil anos

Cientistas encontraram a mais antiga evidência de um núcleo familiar - composto por um homem, uma mulher e dois garotos - de que se tem notícia. O grupo viveu há 4.600 anos na região central do que hoje é a Alemanha. A descoberta foi publicada hoje na revista científica Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS) e mostra que a unidade familiar era valorizada também por tribos pré-históricas. Os pesquisadores utilizaram análises de DNA para comprovar que os adultos eram pais das duas crianças - uma de 4 e outra de 8 anos. O pai foi enterrado voltado para o garoto mais velho e a criança mais nova estava de frente para a mãe. As pernas dos dois grupos se tocam. Os cientistas afirmam que, segundo descobertas anteriores, tal disposição não era comum na cultura neolítica - último período da Idade da Pedra. "Ao estabelecer as ligações genéticas entre os dois adultos e as duas crianças enterrados juntos em uma cova, nós demonstramos a presença do núcleo familiar clássico no contexto pré-histórico da Europa Central", afirmou Wolfgang Haak, da Universidade de Adelaide, na Austrália, co-autor da pesquisa. "É a evidência mais antiga, comprovada geneticamente, de que se tem notícia. Sua unidade na morte sugere uma unidade na vida." As ossadas foram encontradas ao lado de covas que continham mais nove indivíduos. Segundo os pesquisadores, todos foram enterrados juntos. Outros corpos também obedeciam a uma disposição semelhante à da família: faces próximas, braços e pernas entrelaçados. Dois grupos etários estão representados: crianças de zero a dez anos e adultos com 30 anos ou mais. LUTA Exames mostraram que muitos sofreram ferimentos graves, sugerindo que o grupo foi vítima de um ataque surpresa. Uma mulher tinha uma ponta de pedra cravada nas costas e outra tinha os ossos fraturados. "Nosso estudo sobre os indivíduos de Eulau mostra que suas mortes foram repentinas e violentas, como apontam as lesões causadas por machados de pedra e flechas. Há indícios de que alguns indivíduos tentaram se defender das pancadas", afirmaram os pesquisadores no trabalho. Uma análise dos restos da arcada dentária do grupo também revelou um aspecto interessante da sociedade neolítica: as mulheres vinham de regiões diferentes dos homens e das crianças. Ao que parece, os homens buscavam suas mulheres em regiões distantes para evitar relações consangüíneas. O mesmo indício também revela outro aspecto do comportamento familiar: as mulheres costumavam se mudar para os territórios onde viviam seus maridos. "Tais tradições foram importantes para evitar o incesto e forjar relações de parentesco com outras comunidades", afirmou Alistair Pike, arqueologista da Universidade de Bristol e co-autor do estudo.