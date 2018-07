Lixo hospitalar era vendido para reciclagem

O Ministério Público (MP) em Ribeirão Preto abriu ontem inquérito para investigar a possível destinação irregular de lixo hospitalar para cooperativas de reciclagem. Bolsas de soro ainda com sangue, agulhas e seringas aparentemente usadas e materiais cirúrgicos estavam em sacos plásticos, ao ar livre, na Sucata Simoni, uma associação de reciclagem. A entidade recebeu esse tipo de lixo nos últimos cinco anos, afirma Elizabete Rodrigues Ferreira, da associação. "Não sabíamos que isso daria algum problema de saúde", disse. Segundo ela, o lixo hospitalar recebido era vendido a R$ 0,30 o quilo. "Uma mulher comprava da gente, mas não sei o que ela fazia com isso."A Vigilância Sanitária do município deverá voltar a fiscalizar o local. Entre os materiais, há identificações de pelo menos dois hospitais: São Francisco e Maternidade Sinhá Junqueira. Por meio de suas Assessoria de Imprensa, informaram cumprir as determinações da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) para o manejo de resíduo hospitalar e que não foram notificados oficialmente das denúncias. Para a doutora em química Jeane Bordini, gestora de resíduos e responsável pelas representações feitas no MP, pode ter havido erro ou negligência de algum funcionário ao descartar o material porque a quantidade encontrada é pequena em relação ao total de lixo hospitalar produzido.