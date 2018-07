Livros para degustar

Pouco tempo depois de chegar às livrarias, em meados de junho, o livro Lanchonete da Cidade - O Melhor Hambúrguer da Cidade (R$ 35,00), já deve ser impresso novamente, em mais uma remessa. O motivo para tanta procura é simples: muitos querem descobrir os segredos das receitas que fazem a fama da casa. Não é só. A edição caprichada, com belas fotos e texto de apresentação do publicitário Washington Olivetto, mostra uma tendência que tem feito a alegria de gourmets: os livros de restaurantes, com suas histórias e culinária. Depois das publicações Braz - Pizza Paulistana (R$ 62,00) e Original - Histórias de um Bar Comum (R$ 65,00), chegou a vez de Edgard Bueno da Costa, um dos sócios da pizzaria Braz e do Bar Original, fazer a edição especial da Lanchonete da Cidade, terceiro título elaborado pela Editora DBA. Enquanto as duas primeiras fizeram parte da celebração dos mais de 10 anos de estrada dos dois estabelecimentos, a última apenas oferece de bandeja a oportunidade de preparar as gostosuras no aconchego do lar. "Ao contrário das outras casas, a Lanchonete só tem quatro anos, e soaria pretensioso contar sua história com tão pouco tempo de vida", diz Costa. "Além de ser uma propriedade importante da marca, o livro é a mídia mais nobre e acaba fazendo o melhor tipo de propaganda. Mas se não tiver bom conteúdo, torna-se irrelevante. A publicação não pode virar um panfleto, mas sim oferecer material que vá além do marketing." O livro Braz conta como a pizza se tornou ícone de São Paulo, e Original traz um delicioso e abrangente material sobre botecos. Eternizar a história do restaurante, mas com muito bom gosto, é a estratégia desse segmento. No ano passado, o livro Alla Napoletana (R$ 148,00) foi a grande surpresa que os filhos prepararam para o pai Antônio Buonerba, o Toninho, como é conhecido, proprietário da tradicional cantina italiana Jardim Di Napoli. Sem saber ao certo qual seria o resultado final da publicação, ele se emocionou ao ver na bela edição a história de sua família e do restaurante, inaugurado por seus pais em 1949, quando ainda funcionava no fundo do quintal da sua casa, no bairro do Cambuci. A chegada dos Buonerba a São Paulo, em 1930, e a inauguração do Jardim Di Napoli são os ganchos para o historiador Sandro Ferrari retratar a saga dos imigrantes italianos no País, no início do século 20. E como não poderia faltar, lá estão algumas das receitas do restaurante, com exceção do famosíssimo polpettone, que Toninho, seu criador, não conta nem sob tortura. A homenagem dos filhos ao pai rendeu dividendos. O Alla Napoletana, lançado pelas editoras Gaia e Boccato, foi eleito pelo Gourmand World Cookbook Awards 2007 como o melhor livro gastronômico do Brasil, na categoria Best Italian Cuisine Book - uma das mais importantes premiações na área de literatura gastronômica no mundo. "Sem dúvida, ajuda a solidificar o nome da marca", fala Toninho. LIÇÃO PESSOAL A culinária italiana também está presente no livro Da Ervilha ao Piselli (Editora Bei, R$ 90,00), lançado há dois anos, mas ainda uma referência entre os livros nacionais de gastronomia. Diferentemente da trajetória da família Buonerba, suas 143 páginas contam a incrível virada de Juscelino Pereira. Nascido em Joanópolis, interior de São Paulo, ele foi garçom e acabou tornando-se o renomado sommelier, dono de seu próprio restaurante, o sofisticado Piselli. "O projeto do Piselli está intimamente ligado à minha infância", diz Juscelino. "Sabia que seria comerciante, como todos da minha família." A entrada para o mundo da alta gastronomia veio de um acaso. Com apenas 16 anos, já cultivava uma pequena horta para ter seu próprio dinheiro, quando resolveu apostar de verdade numa grande plantação de ervilhas, aproveitando as terras de seus pais. Comprou sementes, plantou e, poucos dias antes da colheita, foi ao mercado municipal para vender a produção. Com os pedidos, Juscelino, eufórico, já imaginava o que fazer com o dinheiro. Mas quando as ervilhas chegaram ao entreposto, os comerciantes o avisaram que tudo estava estragado, pois havia passado o tempo de colheita. E mais: em vez de ter semeado a espécie de grãos, havia plantado a ervilha torta. Desolado, resolveu aceitar o convite de um conhecido para trabalhar em um restaurante de São Paulo. De faz-tudo, subiu feito foguete até virar "o" sommelier do restaurante Fasano. No livro, as receitas consagradas da casa entram ao lado da história de Juscelino, repleta de viagens a Itália, com paradas em vinícolas e restaurantes. Coincidência ou não, foi durante uma degustação de vinhos que ele ouviu a palavra "piselli" - em italiano, significa ervilha, o que o fez relembrar da sua plantação frustrada. "Vejo o livro como um registro de nascimento", avalia Juscelino. "É uma peça institucional com uma lição de vida." PATENTE É bom para a imagem do negócio, e para o cliente também. Quem bate-ponto nos restaurantes tende a levar para casa esse pedacinho do local. Mas os donos também costumam presentear seus fregueses mais assíduos. "Tem gente que vem aqui toda semana e o mínimo que posso fazer é dar um livro como agradecimento", avisa o chef Eric Thomas, proprietário do Tantra, especializado em comida asiática. Mas é por meio do Tantra - Um Livro Afrodisíaco (R$ 79,00), escrito em português e inglês, e vendido apenas no restaurante ou pelo site (www.tantrarestanrante.com.br), que muita gente descobre o endereço na Vila Olímpia. A propaganda é a alma do negócio, diz o jargão publicitário, e uma edição luxuosa de um restaurante tem seu importante papel. No entanto, o livro pode servir também como um documento contra plágios. Eric livrou-se de um restaurante que surgiu bem nos moldes do Tantra, usando como prova sua publicação. Comprovou a originalidade de suas receitas e o conceito do empreendimento. "É uma forma de patentear sua criação." Com a explosão da gastronomia no Brasil, o mercado se ressentiu da falta de edições nacionais de qualidade. Aos poucos, contudo, foram surgindo publicações tão incríveis como as internacionais. Um dos precursores foi o Fasano, que lançou em 1993 o seu primeiro livro, esgotado: O Restaurante Fasano e a Cozinha Italiana de Luciano Boseggia. No ano passado, chegou às livrarias o Fasano 100 Anni in Brasile e 100 Anni di Gastronomia (Editora DBA, R$ 130,00), com dois impecáveis volumes. Em junho, o badalado sushiman Jun Sakamoto, cujo restaurante leva seu nome, lançou dois títulos, Jun Sakamoto: o Virtuose do Sushi (R$ 175,00) e Japão por Jun (R$ 45,00), ambos da BEÎ Editora. O primeiro traz sua história, cotidiano, fatos sobre a cultura e culinária japonesas, e suas famosas criações - todas com fotos e explicações . A outra publicação conta sua viagem pelo País, com indicações de lugares preferidos. Como o sushiman, outros chefs também elaboraram suas belas publicações: Carla Pernambuco e a cozinha contemporânea do Carlota, Roberta Sudbrack e o restaurante que leva seu nome, localizado no Rio de Janeiro. Basta fuçar nas livrarias e descobrir outras apetitosas edições.