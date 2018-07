Livros de geografia com dois Paraguais serão recolhidos

A Secretaria de Estado da Educação recolherá o material didático distribuído no início do semestre aos estudantes da 6ª série do ensino fundamental que continha erros de geografia. No caderno do aluno, em uma das páginas ilustradas com o mapa da América do Sul, o Paraguai aparece grafado duas vezes, e em uma delas sua posição está invertida com o Uruguai; além disso, não aparece o Equador. O mapa com o erro também aparece nos livros dos professores. De acordo com a secretaria, a Fundação Vanzolini, responsável pela elaboração de mapas e projeto gráfico dos livros, fará nova impressão e distribuição do material, arcando com os custos. Em nota, a pasta informou que os professores estaduais têm à disposição a correção no site da secretaria e que todas as escolas já foram informadas. O governador José Serra afirmou que não se trata de "erro grave, mas é um erro". Ele atribuiu os problemas a um possível "erro de impressão". "Ninguém acha que existam dois Paraguais." Serra admitiu a responsabilidade da Secretaria da Educação na falha, porém repartiu a culpa com a Fundação Vanzolini. "Houve duas falhas: da empresa contratada e da secretaria, que deveria ter revisado o material", afirmou o governador. Para a presidente da associação de professores da rede estadual (Apeoesp), Maria Isabel Noronha, o problema começou quando a secretaria impôs o material. Segundo ela, a qualidade dos livros vinha sendo questionada desde o ano passado. "Isso é fruto da atitude da secretaria de retirar a autonomia dos professores, que não podem escolher o material pedagógico."