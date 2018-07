Dener - O Luxo - Dener Pamplona de Abreu (Cosac Naify) Em versão de luxo, como sugere o título, a editora relança o relato originalmente publicado nos anos 70 pelo primeiro estilista brasileiro, em primeira pessoa. Apesar de ter sido espinafrado pela crítica da época, o livro foi esgotado em apenas três dias - concorridíssimo entre o público. Agora o leitor tem a oportunidade de saborear as palavras, por vezes mordazes, desse que foi um personagem central da moda brasileira. Em um capítulo, ele diferencia a mulher bem-vestida, da elegante, da chique e, finalmente, da mulher-luxo. De quebra, revela os costumes da alta sociedade por onde transitava e comenta até o cardápio da então primeira-dama Maria Teresa Goulart para o presidente. Em linguagem leve e divertida, que conserva as gírias da época, o relato transporta para os ambientes da alta sociedade daquele tempo. Fotos de German Lorca completam a edição. R$ 38,00. Mulheres Japonesas não Engordam, nem Envelhecem - Naomi Moryiana (Rocco) No Japão, as mulheres têm a menor taxa de obesidade do mundo desenvolvido, 3%, e a maior expectativa de vida, 85 anos. A autora credita isso à alimentação e à filosofia japonesa de comer até estar 80% satisfeito. Claro que ela nasceu lá, mas mora nos Estados Unidos há tempos. Elaborou este livro de receitas depois da visita de uma semana à casa, ou melhor, à cozinha de sua mãe em Tóquio. Mas também incluiu quitutes consumidos nas vias urbanas da megalópole. As receitas, extremamente detalhadas e com dicas de preparo da família da autora, usam os sete ingredientes básicos da culinária daquele país: peixe, vegetais, arroz, soja, macarrão, chá e frutas. Entre as delícias, há saladas, tamago (omelete ao estilo japonês) e sementes de gergelim torradas. O livro indica os acessórios e ingredientes certos para se comprar com o objetivo de obter o melhor sabor dessa culinária tão especial. R$ 34,00. Mulher à Moda Antiga - Kika Salvi (DVS Editora) Por meio de crônicas bem escritas e leves, a jornalista reflete sobre o relacionamento homem e mulher, a falta de simplicidade na vida atual e a correria moderna, entre outros pontos. Em uma delas, por exemplo, discute a descartabilidade do amor na sociedade em que os objetos da casa também se tornaram transitórios, diferentemente do que acontecia com as antigas porcelanas, passadas de geração a geração da família. Mais adiante, ela fala sobre os prazeres do ócio e as alegrias da maternidade. Reflete ainda sobre como a simplicidade foi abolida de nossa vida supertecnológica, que clama por urgência. Jornalista, colunista e roteirista, a autora diz que o objetivo do livro era traçar um panorama da relação homem e mulher, mas foi além. R$ 32,00. Mulher Brasileira em Primeiro Lugar - Ludenbergue Góes (Ediouro) O jornalista selecionou 130 mulheres brasileiras consagradas no exterior em diversas áreas, tais como cinema, teatro, música, arquitetura, dança e direito, e traçou pequenas biografias. O leitor se surpreende com o grande número de personalidades femininas renomadas internacionalmente. Os nomes fogem do lugar comum, Gisele Bündchen ou Carmen Miranda, e incluem a astrônoma Rosaly Lopes-Gautier, a neuropsicóloga Lúcia Braga, e as sete irmãs brasileiras que criaram o salão J. Sisters, sucesso nos Estados Unidos. O texto é leve e eficiente, trazendo à tona as histórias de sucesso que poderiam, de outro modo, ficar relegadas à obscuridade. R$ 54,90. Tão Ontem - Scott Westerfeld (Galera Record) De onde vêm as tendências da moda? Quem são os primeiros a lançar novos modos de se usar as roupas? Neste novo romance, o escritor, que é best seller nos Estados Unidos, criou uma trama em que um jovem de Nova York é pago exatamente para detectar o que vai virar moda. Combinando romance, sátira e mistério, conta as aventuras do protagonista, que observa os chamados inovadores (lançadores de tendências), mas tenta não se envolver com eles. Isso muda totalmente quando conhece a pioneira de estilo, Jen, com quem tenta desvendar o sumiço de sua chefe. Juntos, os dois testemunham um imenso carregamento de tênis, ponto de partida para uma mudança na cultura consumista. R$ 41,00.