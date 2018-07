Todo Mundo que Vale a Pena Conhecer - Lauren Weisberger (Record) A mesma autora de O Diabo Veste Prada explora aqui o universo das relações públicas, festas de celebridades e mulheres estressadas por terem que esperar em filas para comprar bolsas de croco de grife. A protagonista Bette pede demissão de um emprego chato em um banco e pensa que tirou a sorte grande quando é contratada para organizar badaladíssimos eventos. Mas depois de engatar namoro com um esbanjador de caráter duvidoso, ela começa a questionar o nível de felicidade proporcionado pelo emprego dos sonhos. Lauren continua atirando balas certeiras de maldade e ironia, acertando em cheio no "mundinho". R$ 46,00. Tokio Girls - Patrick Macias e Izumi Evers (JBC) Em formato de almanaque, é um passaporte divertido para a moda e a cultura jovem das ruas de Tóquio. A originalidade das gals, como são chamadas as garotas japonesas, inspira tendências em todo o mundo. Com muitas fotos e ilustrações da artista Kazumi Nomaka, também coloca o leitor a par dos principais movimentos e tribos. E dá nome aos bois: o primeiro capítulo é sobre as "garotas más", que usam roupas inspiradas nos uniformes escolares de estilo navy. A viagem inclui outras histórias e visuais repletos de glitter, polainas, calças de cetim verde limão e fantasias de hamster (tendência que começou após a onda de sair de pijamas, na Tóquio cheia de estilo). R$ 49,00. A Ciranda das Mulheres Sábias - Clarissa Pinkola Estés (Rocco) Essa psicanalista junguiana e poetisa reverencia a sabedoria inerente das mulheres. Autora do clássico Mulheres que Correm com os Lobos, que vem sendo reimpresso há 14 anos, ela convida a leitora para uma conversa íntima ao pé do fogo, numa casinha na floresta, longe dos assuntos prosaicos e da correria do mundo ordinário. Usando uma linguagem delicada - que inclui mitologia, analogias com a natureza, histórias de pessoas que conheceu em suas viagens, poemas -, ela tece suas reflexões sobre a importância da sabedoria da mulher velha, que pode estar também dentro da mulher jovem. R$ 21,50. Aventuras de uma Pseudovirgem - Iris Bahr (Conrad) Divertidíssimo relato de uma missão quase impossível: ter sexo. Pelo menos para a protagonista Iris, que, depois de uma experiência pra lá de mal-sucedida, tem seus receios de aventurar-se de novo pelo terreno carnal. Ela se sente desconfortável entre as meninas da base militar onde serve em Israel, afinal, é a única virgem. Então decide fazer uma viagem à Ásia para, quem sabe, em novos cenários, consumar a sua protelada primeira vez. Só que não tem muita sorte. A autora, que hoje mora nos Estados Unidos e é uma bem-sucedida atriz e comediante, usa uma linguagem desbocada, vivaz e criativa. R$ 34,00. O Armário da Bruxa - Márcia Frazão (Planeta) Do caldeirão da escritora carioca, saem uma série de ensinamentos mágicos, entremeados por memórias de suas experiências de infância. Quando pequena, a autora adorava se esconder em armários e, numa dessas vezes, acabou trancada acidentalmente. A menina divertiu-se pra valer com roupas, jóias e fotos que encontrou. A partir dessas lembranças, ela narra outras descobertas que ampliaram seus conhecimentos e a fizeram valorizar as ditas artes "femininas", como a costura e a culinária. No livro, discorre sobre os significados ocultos de bordados; ervas e plantas; cores; pedras; e revela até feitiços feitos com apetrechos de costura. R$ 29,90.