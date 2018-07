Paixão Emagrece, Amor Engorda - Sonia Hirsch (Sextante) Simpático e lindamente escrito, o livrinho é um convite para reflexões filosóficas (sem nenhum academicismo) e traz receitas muito práticas de culinária. Partindo da premissa de que o delírio da paixão emagrece e o amor estabelecido engorda, a jornalista tece 30 pequenas crônicas sobre saúde, alegria de viver, meditação do sol, a forma de a voz expressar as emoções, lugares encantados e por aí vai. As referências vêm desde a sabedoria oriental até a gastronomia natureba. De quebra, ela, que se diz uma cozinheira preguiçosa, traz receitas práticas como fondue de inhame, macarrão com molho de melancia e doce de maçã. R$ 19,90. Segredos Públicos - Os Blogs de Mulheres no Brasil - Luiza Lobo (Rocco) Os blogs assumiram o papel dos antigos diários . Só que, ao invés de serem secretos (alguns tinham até chavinha), são relatos escancarados ao público, composto por amigos e desconhecidos. O tema é o objeto da pesquisadora, professora de literatura e escritora carioca Luiza Lobo. Ela avalia a proliferação dos diários eletrônicos e a sua rápida mudança de perfil: hoje o anonimato, por exemplo, dá vazão a novos meios de expressão mais profundos e até catárticos. Para a atutora, como um diferencial,esses sites criam uma nova forma de inserção social, unindo o público e o privado. R$ 23,50. As Amigas do Clube - Saskia Noort (Record) Prepare-se: a pena da autora é afiada e corrosiva. Na prosa repleta de detalhes emotivos, desenrola-se a trama de cinco famílias de novos-ricos nos elegantes subúrbios holandeses. O denominador comum é uma pretensa amizade e o empenho em mostrar ao mundo o quanto suas vidas são interessantes e bem sucedidas. Para manter o verniz da falsa felicidade, fazem de tudo. Só que as aparências começam a cair por terra a partir de um incêndio na casa de uma das famílias. Uma das mulheres acolhe a amiga que ficou viúva e logo descobre que as amizades não são tão verdadeiras. O livro vendeu 300 mil cópias só na Holanda. R$ 34,90. Lila Covas - Histórias e Receitas de uma Vida - Luci Molina (Global Editora) Outro livro que cruza culinária e vida pessoal. Educada para ser uma dona de casa primorosa, Lila Covas colecionava receitas em um caderno escrito à mão . Começou a presentear também sobrinhos e amigos com suas receitas. E foi assim que nasceu a idéia do livro, que, no final, intercala a história de sua vida pessoal ao lado do ex-governador Mario Covas com as iguarias. Na edição caprichada, o leitor tem muitas fotos e ilustrações. Entre as receitas, há desde carne seca com abóbora, aos famosos pastéis apreciados pelo marido. R$59,00 Caminhos para Deus - Ram Dass (Nova Era) Prepare-se para mergulhar no panteão de divindades hinduístas... Para os interessados pelo tema, a edição elucida - ao modo ocidental - o livro épico e religioso Bagavdha Gita. Estudioso da área, o autor também foi companheiro de experiências ?alargadoras? da consciência com o ácido lisérgico ao lado de nomes como Timothy Leary e Aldous Huxley. Viajou diversas vezes para a Índia e hoje é um respeitado professor de espiritualidade nos Estados Unidos. Ele contextualiza e explica sentidos do diálogo de Krishna e Arjuna, parte principal do livro hindu. E citando os ensinamentos da sabedoria indiana. R$31,90.