Livro traz novidades sobre pneumologia

A Editora Atheneu lança a 1ª edição de Pneumologia: Diagnóstico e Tratamento, de Mauro Zamboni, pneumologista do Grupo de Oncologia Torácica do Hospital do Câncer I, e Carlos Alberto de Castro Pereira, diretor do Serviço de Doenças do Aparelho Respiratório do Hospital Público Estadual São Paulo. A obra é direcionada tanto para profissionais que exercem a especialidade, quanto aos residentes em treinamento. O objetivo é acrescentar novas informações relevantes para o diagnóstico definitivo e o tratamento das doenças pulmonares mais significativas.