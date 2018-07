Livro revela a força da lua em 2007

Há oito anos, a astróloga e jornalista Márcia Mattos escreve o Guia da Lua, lançado pela editora Novo Século, que é uma espécie de agenda que ensina a tirar proveito da influência da Lua durante todo o ano. A obra - que faz uma análise de 2007 - garante ampliar as possibilidades contidas em cada dia e sintonizar as experiências com os ciclos naturais da vida. Segundo a autora., os leitores terão a oportunidade de descobrir as oportunidades diárias e melhorar as chances de êxito em qualquer lugar setor da vida.