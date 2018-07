Livro faz radiografia da infidelidade

Opiniões variadas e nenhuma conclusão. Os depoimentos expostos aí ao lado mostram que a infidelidade é encarada das maneiras mais diversas e não há um consenso quando o assunto é a relação entre homem e mulher. Mas, seguindo a orientação de não meter a colher no assunto, todos os relatos dos casais, na posição de traídos ou traidores, estão reunidos no novo livro de Mirian Goldenberg. Batizado de ?Infiel: notas de uma antropóloga? (Editora Record, 368 págs., R$ 44,90), a especialista realiza um amplo estudo de gênero comparativo, com a proposta de abordar diferentes perspectivas sobre a questão da infidelidade, casamento, sexualidade e amor. É uma radiografia sobre a vida sexual do brasileiro, com a proposta audaciosa de questionar quem é mais infiel. E o debate não pára por aí. A pesquisadora vai além e discute até os modelos de casamento contemporâneos, os principais problemas de juntar as escovas de dentes e os conflitos de quem só é ?esposa extraconjugal?. O lançamento do livro acontece em São Paulo no próximo dia 21, quarta-feira, às 21h30. O local escolhido foi o Sesc-SP, na Avenida Paulista, 119. Na ocasião, a autora também estará presente para participar do Projeto Sempre um Papo. Aberto ao público, Mirian Goldenberg vai coordenar uma palestra sobre o assunto e tentar responder todas as dúvidas de quem é, foi ou pensa ser traído.