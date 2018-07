Literatura

Marçal Aquino, escritor e roteirista, autor de O Invasor, Cabeça a Prêmio, Eu Receberia as Piores Notícias dos Seus Lindos Lábios, entre outras obras. A Chave de Casa, de Tatiana Salem Levy (Record): "Fiquei muito impressionado com a força narrativa deste romance e com a maturidade da autora em sua obra de estréia. Vale apostar na Tatiana." Casa entre Vértebras, de Wesley Peres (Record): "Um solilóquio que o tempo todo põe à prova os limites entre a prosa e a poesia, para formular um enigma que nunca se revela por inteiro." Nos Penhascos de Mármore , de Ernst Jünger (CosacNaify): "Em sua obra-prima, Jünger instaura um universo simbólico para falar de liberdade e opressão. Um livro de notável sabedoria." Noites insones, de Elizabeth Hardwick (ARX): "Livro que saiu aqui em 2003 e passou meio despercebido. Muito injusto com este romance, que contém, em cada um dos seus maravilhosos parágrafos, mundos inteiros em ebulição." Desvario, de David Grossman (Companhia das Letras): "Em duas narrativas vertiginosas, o fascínio e as incertezas da condição humana. Viver dói, nos diz a magnífica prosa de Grossmann."