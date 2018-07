Lista de aprovados nas Etecs sairá em janeiro

O Centro Paula Souza deverá divulgar a lista dos candidatos aprovados para o primeiro semestre de 2009 nas Escolas Técnicas (Etecs) entre os dias 15 e 16 de janeiro. As matrículas deverão ser feitas entre os dias 19 e 27, na unidade de ensino escolhida pelo estudante. A prova do vestibulinho das Etecs, formada por 50 questões de múltipla escolha, foi aplicada ontem para cerca de 240 mil candidatos. O gabarito do exame está disponível nos sites Centro Paula Souza e Vestibulinho Etec. Candidatos que cursaram integralmente o ensino fundamental de 5.ª a 8.ª séries em escolas públicas ganharão um bônus na nota, graças ao Sistema de Pontuação Acrescida. Participaram desse processo seletivo 150 Etecs e três classes descentralizadas (unidades que funcionam com um ou mais cursos em parceria com a prefeitura ou empresas da região, sob a administração de uma Etec). Juntas, elas oferecem 40.032 vagas para cursos técnicos gratuitos em todo o Estado. Também há 16.043 vagas para alunos concluintes do ensino fundamental ingressar no médio. Os cursos mais procurados foram Enfermagem, na Etec Carlos de Campos, de São Paulo (26,58 candidatos/vaga), Segurança do Trabalho, na Etec Dona Escolástica Rosa, de Santos (19,73 candidatos/vaga) e Mecatrônica, na Salles Gomes, de Tatuí (18,30 candidatos/vaga).