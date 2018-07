Lista com novos alunos de 1ª série sai em 27 de novembro

As relações com os nomes de todos os alunos de 1.ª série matriculados para 2008 na rede estadual e municipal serão divulgadas nas escolas públicas a partir de 27 de novembro. A Secretaria de Estado da Educação também vai enviar correspondências para as crianças que não fizeram pré-escola na rede pública (vieram da rede particular ou não estudaram em 2007) sobre a escola que freqüentarão ano que vem. Mais de 318 mil alunos foram inscritos para estudar nas escolas públicas em 2008. A matrícula antecipada é um processo que une as secretarias estadual e municipal de educação para garantir vagas e evitar filas. O processo terminou na sexta-feira, mas os alunos ainda podem ser inscritos nas escolas.