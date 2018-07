Liquidações esquentam época das festas de fim de ano

CONSTRUÇÃO A loja de revestimentos Recesa (www.recesa.com.br) realiza sua liquidação anual até 31 de janeiro de 2009, com mais de 50 linhas de produtos entre porcelanatos, cerâmicas e pastilhas. Os descontos variam de 20% a 30%. Porcelanato Millenium, da linha In Black (80x80 cm), de R$ 107,74 (o metro quadrado) por R$ 89,79. Porcelanato Pamesa, linha Anticato Blanco (10x10 cm), de R$ 95,77 por R$ 79,81. Av. Fábio Eduardo R. Esquível, 2.487, Diadema, tel.: 4071-3633. MÓVEIS As lojas da Clami Design (www.clamidesign.com), que tem uma linha de móveis contemporâneos, oferece descontos que variam de 20% a 70%, até o dia 20 de fevereiro. A promoção inclui sofás, poltronas, cadeiras, mesas de jantar e lateral, aparadores, entre outras opções. O rack Home Telão, com três gavetas em laca preta, nicho para subwoofer e medidas de 250 x 50x 56 cm, custava R$ 3.490,00 e agora sai por R$ 2.450,00. O preço da cadeira de jantar Milano, com assento e encosto em xantungue de seda e pés de madeira imbuia, caiu de R$ 661,00 para R$ 396,00. D&D Shopping, tel.: 3043-9380; Shopping Lar Center, tel.: 2252-2960. INFANTIL A liquidação da Vila Vie, loja de roupas infantis de multimarcas, começa dia 26 de dezembro e vai até o final do estoque. Os descontos chegam a 40%. Para meninas, camisa jabo, de R$ 124,00 por R$ 74,40; bermuda jeans, de R$ 115,90 por R$ 69,54; vestido frufru, de R$ 99,00 por R$ 59,40. Para meninos, bermuda tactel, de R$ 39,90 por R$ 23,94; camisa recortes, de R$ 49,00 por R$ 29,40; camiseta bichos, de R$ 42,90 por R$ 25,74. Al. Jauaperi, 1.256, Moema, tels.: 5049-0515 e 5041-0916. FASHION Até o final do estoque, a estilista Giselle Nasser realiza seu bazar, com peças da linha casual de verões passados por preços que variam de R$ 70,00 a R$ 150,00. Blusa de malha bordada com detalhes em paetês por R$ 70,00. Vestido de seda por R$ 150,00. Vestido de malha com tear por R$ 100,00. Já na linha de festa, os vestidos longos têm preços únicos e saem por R$ 850,00, e os curtos, por R$ 600,00. R.: Oscar Freire, 232, casa 04, Jardins, tel.: 3082-0315. BEBÊ A liquidação da loja Encantário - Mimos e Bibelôs para Bebês (www.encantario.com.br) vai até 24 de dezembro. Os itens de pronta entrega (roupas, enxovais, acessórios de decoração) estão com descontos de 5% a 50%. Manta soft, que custava R$ 72,00, sai por R$ 62,00. Bodies bordados, de R$ 56,00 por R$ 28,00. Conjunto de lençol para berço, com três peças, de R$ 180,00 por R$ 150,00. Durante o bazar, os kits de berço estão 20% mais baratos e vêm com uma almofada para cômoda do trocador, como brinde. R. Ministro Ferreira Alves, 108, Perdizes, tel.: 3804-6333. CASUAL Até o dia 23 de dezembro, a loja Elvira Matilde, na Vila Madalena, promove seu bazar. São peças que a estilista Gabriela Demarco produziu em invernos e verões passados. Tem vestidos, saias, camisetas, calças, casacos, acessórios e muitos outros itens do acervo, com descontos que chegam a 70%. R. Delfina, 42, tel.: 3819-8016. PERFUMES A Opaque promove venda especial de Natal até 24 de dezembro, em todas as suas lojas. Entre as principais promoções, estão os perfumes com até 35% de desconto, mas em quantidades limitadas. Por isso, é bom não perder tempo. J´adore Summer (100 ml), por R$ 99,00. Givenchy Light (50 ml), por R$ 99,00. Escale a Portofino Dior (75 ml), de R$ 232,00 por R$ 149,00. Dior Addict Lichie (50 ml), de R$ 225,00 por R$ 154,00. Kenzo Tokyo (30 ml), de R$ 158,00 por R$ 119,00. Polo Double Black (40 ml), de R$ 192,00 por R$ 159,00. Amor Amor (30 ml), de R$ 165,00 por R$ 139,00. Shopping Bourbon, tel.: 3872-3151; Shopping Center Norte, tel.: 2252-2183. Informações sobre outros pontos de venda pelo site www.opaque.com.br.