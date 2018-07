Aberta a temporada de liquidações, a grife de praia e sportswear Lygia & Nanny anuncia descontos de até 50%. Há calças de viscocrepe de R$ 264,00 por R$ 158,00 e casacos de plush de R$ 239,00 por R$ 167,00, entre outros. Até 31 de julho. R. Haddock Lobo, 1.396, Jardins, tel.: 3088-1346. A marca Lua, voltada para as meninas, também oferece descontos de até 30%. Entre as ofertas, casacos de lã de R$ 598,00 por R$ 418,60 e camisas de R$ 98,00 por R$ 68,60. Até o final do estoque. Morumbi Shopping, tel.: 5181-4204. A grife de moda Spezzato também baixou os preços da coleção inverno em até 50%. Fazem parte da promoção vestidos coloridos que passaram de R$ 449,00 para R$ 224,50 e blusas de R$ 329,00 por R$164,50. Até o final do estoque. Shopping Iguatemi, tel.: 3032-0569, entre outros endereços. A Bar Denim, grife de moda jovem inspirada nas metrópoles, também liquida a coleção de inverno. Os descontos progressivos chegam a até 50%. Acessórios também fazem parte da promoção como isqueiros de R$ 44,00 por R$ 26,00 e óculos de R$ 215,00 por R$ 44,00. Bonecos da toy art têm 40% de desconto. Até o final do estoque. Morumbi Shopping, tel.: 5181-262. A loja de moda infantil Green também remarcou os preços. As roupas custam até 30% menos, e os sapatos, 20%. Alguns exemplos: o macacão NY caiu de R$ 98,00 para R$ 68,60, e o vestido Bangkok passou de R$ 198,00 para R$ 138,60. Até 6 de agosto. R. Bela Cintra, 2.165, tel.: 3088-2986. Na Marisa Ribeiro, os preços caíram pela metade. Há pulls de tricô deR$ 360,00 por R$ 180,00, e de algodão de R$ 342,00 por R$ 171,00. Até 10 de agosto. R. Oscar Freire, 1.182, tel.: 3088-6750, entre outros endereços.