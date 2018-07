Liquidações

Na Claudeteedeca, toda a coleção de verão está custando metade do preço. Entre as roupas e sapatos, vestido de cetim de seda com faixa de R$ 650,00 por R$ 325,00; sapatilha de verniz com fivela de R$ 530,00 por R$ 265,00, e calça de algodão listado de R$ 320,00 por R$ 160,00. Peças disponíveis em várias cores e tamanhos. Até 12 de fevereiro. R. Jacques Felix, 223, Vila Nova Conceição, tel.: 3842-1855. Para quem procura jeans, vale conferir a liquidação da marca Equus. Entre as ofertas, há calças jeans de R$ 164,90 por R$ 119,00 e blusa de malha de R$ 189,00 por R$ 119,00. Até 1º de fevereiro. Al. Jauaperi, 1.215, Moema, tel.: 5543-6300. SAC: 6618-3911. Na CRZ, os descontos chegam a 60%. O preço da calça de sarja caiu de R$ 122,00 para R$ 49,00; e o da camiseta balonê de manga curta foi de R$ 130,00 para R$ 78,00. A liquidação vai até 15 de fevereiro ou até acabar o estoque. Al. Lorena, 1.593, tel.: 3083-7819. A descolada grife carioca de calçados e acessórios New Order também remarcou os preços. Entre os destaques, sandália de couro com salto alto de R$ 237,00 por R$ 165,00, e bolsa de tecido de vela de barco reciclado de R$ 287,00 por R$ 169,00. Até o fim de fevereiro. Shopping Higienópolis, tel.: 3823-2424, e mais endereços. As criações da estilista Andrea Simioni estão custando 50% menos. Há vestidos estampados de R$ 550,00 por R$ 250,00; saia com aplique mexicano bordado à mão de R$ 450,00 por R$ 225,00 e regata de chiffon de R$ 180,00 por R$ 90,00. Até o final do estoque. Al. Tietê, 64, Jardins, tel.: 3088-1618. Pijamas e lingeries sensuais têm descontos de até 50% na Revelateurs. O preço das camisolas de malha caiu de R$ 77,00 para R$ 38,50. E há espartilhos completos de R$ 387,00 por R$ 270,00. As peças da marca Fruit de la Passion estão com 30% de desconto. Até 17 de fevereiro. R. Gaivota,1.502, Moema, tel.: 5561-9552. Se a idéia é renovar as toalhas, aproveite os descontos de até 40% da Trousseau. Alguns exemplos: o preço da toalha de banho 100% algodão modelo Milão foi de R$ 59,00 para R$ 47,00; e o da de rosto, mesmo modelo, de R$ 20,00 para R$ 16,00. Há tapetes de banho antiderrapantes, como o português Habidecor 100% algodão, de R$ 215,00 por R$ 172,00. Até 31 de janeiro. Al. Gabriel Monteiro da Silva, 912, tel.: 3083-4240, e mais endereços. O Studio Pilar oferece descontos de 10% a 80% em peças deste verão: vestido Carmem mil folhas de R$ 573,00 por R$ 286,50; t-shirt mil folhas de 334,40 por R$ 200,64; top Satiko de 411,10 por R$ 205,55; regatas de seda de 128,00 por R$ 32,00; top Tamara de 189,00 por R$ 38,00; vestido Butterfly de seda de 478,00 por R$ 239,00. Promoção válida até fevereiro. R. Augusta, 2895, sala 42, tel: 3081-1383. Os objetos de decoração da Divino Espaço também estão com preços reduzidos em até 50%. Há peças variadas, como a taça de vidro pintada à mão, de R$ 40,00 por R$ 24,00; porta-vela de R$ 13,00 por R$ 7,50 e xícara de chá Stonewear de R$ 48,00 por R$ 28,00. Até 15 de fevereiro. Al. Jauaperi, 45, Moema, tel.: 5051-1268. As belíssimas peças de design assinado da Kartell estão custando até 70% menos. Entram em promoção cadeiras como a La Marie, criação de Philippe Starck ( de R$ 1.077,00 por R$ 750,00) e a Fantastic Plastic Elastic, de Ron Arad (de R$ 1.131,00 por R$ 290,00). Até 24 de janeiro. Al. Gabriel Monteiro da Silva, 2.138, tel.: 3083-7511. Os amantes do estilo Provence podem aproveitar os preços mais baixos em até 50% dos móveis e objetos de decoração da Secrets de Famille. Entre as peças, cortina Libélula, de R$ 1.041,00 por R$ 832,00, e mesa de jantar Corfou, de R$ 3.631,00 por R$ 2.904,00. Até 30 de janeiro. R. Haddock Lobo, 1.260, tel.: 3083-7949.