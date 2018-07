Linhas e formas

1. Para se deliciar com saladas e outras iguarias de verão, aposte na saladeira plástica (R$ 74,80) e bowls (R$ 19,00 cada). O espremedor de limão de acrílico (R$ 23,95) também entra no clima. Na Utilplast: Al. Lorena, Jardins, 1.931, tel.: 3088-0862 2. Para a estação dos sorvetes: taça (R$ 34,00, com a colher), pegador com mola (R$ 69,00) e porta-pote de alumínio com interior térmico (R$ 199,00). Na Biagallo: Shopping Lar Center, tel.: 2221-1968, entre outros endereços 3. A transparência do acrílico dá uma graça à saladeira (R$ 58,00), jarra (R$ 74,00) e copo (R$ 20,00 cada). Os talheres são de inox (R$ 128,00, jogo com dois). Da Spicy: R. Haddock Lobo, 746, tel.: 3062-8377 4. O galheteiro de cerâmica custa R$ 80,00, na Rose Store. Al. Arapanés, 1.196A, Moema, tel.: 5042-2950 5. Da marca Le Creuset, taça de sobremesa (R$ 68,00) e colher (R$ 98,00, jogo com quatro peças). Na Artmix: R. João Cachoeira, 356, Itaim Bibi, tel.: 3853-2544 6. Cores e formatos da melancia nos bowls de cerâmica esmaltada (R$ 59,00, conjunto com seis) e travessa (R$ 54,00). À venda na Yellow?s House: Av. Sabiá, 617, Moema, tel.: 5051-0438 7. À venda na UtilPlast, taças cerâmicas decoradas (R$ 83,85, conjunto com seis), colheres pequenas para sorvete (R$ 25,10, conjunto com duas) e colheres maiores para drinques ou milk-shakes (R$ 23,70, conjunto com duas). Al. Lorena, Jardins, 1.931, tel.: 3088-0862 8. Desenhadas como uma folha, a saladeira (R$ 55,00) e a jarra de água (R$ 40,00) são de cerâmica. Já os pegadores de inox têm cabos de madeira (R$ 119,00, jogo com dois). Na Helvétia House: R. Henrique Martins, 507, Jd. Paulista, tel.: 3559-8449 9. O balde de gelo de acrílico (R$ 99,00), à venda na L?oeil, mantém a temperatura das bebidas baixa. Os copos de vidro (R$ 60,00 e R$ 74,00, a partir da esquerda) são da mesma loja. Pça. Benedito Calixto, 182, tel.: 3897-8787