''''Limitar PS do HC levará a colapso''''

Ex-diretor do Instituto Central do Hospital das Clínicas da Universidade de São Paulo, Waldemir Rezende viu acontecer na semana passada o que temia: no pronto-socorro da unidade, sinal vermelho para quem chega sem ter sido encaminhado, teoricamente com problemas menos graves. Desde segunda-feira, o PS dá preferência aos casos enviados por unidades de saúde e pede que os demais pacientes busquem outra alternativa. Nos últimos quatro anos, quando esteve à frente do principal instituto do complexo hospitalar, respondendo pelo ambulatório e pelo PS, o médico foi contrário a adotar a medida antes de uma preparação da rede de saúde paulistana. ''''O fechamento da porta do HC sem o respaldo da rede pode transformar São Paulo em Alagoas (Estado que vem passando por crise na saúde)'''', disse Rezende. Para ele, o PS do hospital era a ''''válvula de escape'''' do congestionado setor de saúde, responsável por salvar os que rodam sem assistência. No Dia do Médico, comemorado em 18 de outubro, o ginecologista Rezende, de 48 anos, que ainda trabalha no HC, lança o livro Estação Clínicas, sobre os bastidores - e o submundo - do maior complexo hospitalar da América Latina. Do último ''''setor'''' ele traz histórias do que chama de ''''descaso e omissão'''', entregas de equipamentos velhos como novos e da pressão dos fornecedores. Mas Rezende não diz nomes. ''''A idéia é registrar o fato. E demonstrar que é possível fazer algo fechando o ralo.'''' O secretário estadual da Saúde, Luiz Barradas Barata, e o superintendente do HC, José Manoel Teixeira, não se manifestaram, assim como o antecessor de Rezende, Antonio de Lyra. Já o ex-superintendente do HC José D''''Elia defende o período em que esteve na direção do órgão, dizendo que houve redução de 36% nos gastos com remédios. Para D''''Elia, Rezende é uma pessoa ''''controversa''''. A seguir trechos da entrevista do médico concedida ao Estado. Existe uma análise, de ministros e secretários, de que o problema da saúde é dinheiro, não corrupção. Você vai falar que não é corrupção, mas reduzimos de 40 boletins de ocorrência (BO) por mês de furtos, de roubos de materiais e medicamentos, para um ou dois. Quem me diz que o dinheiro que economizei não foi por inibir furtos, roubos, desvio de materiais e medicamentos? Qual era a situação quando o senhor chegou ao hospital? Descaso, omissão. Como pode ter porta de almoxarifado aberta? Meti porta de aço, no fundo uma câmera. Posso provar que gastava menos. Comecei a ter estoque cheio. Antes disso, eu entrei no almoxarifado, peguei três itens, escondi na sala do administrador. Vamos ver quem vai dar falta. Não deram falta. Solicitaram a compra de emergência. Encontrei um sistema com vícios. Por exemplo, um esquema que sem licitação ganhava fornecimento porque dava (o material) de graça, em consignação. Se numa cirurgia o médico usasse o material, a empresa mandava nota, você pagava. Eles utilizam a falha do sistema para colocar o produto em uso. Não era o caso de colocar a polícia lá dentro? Com três meses de mandato fui registrar queixa por ameaça de morte. O que era interno fazia sindicância e encaminhava ao jurídico do HC. Daí para frente não tenho mais poder de atuação. Mas quando, por exemplo, foi entregue um equipamento usado como novo, fiz BO. As providências externas não eram da minha competência, daí a idéia de fazer o livro. Não posso deixar de registrar esses fatos que podem ser úteis para o Ministério Público, para o governador. O senhor descreve uma cena em que viu cestas de presentes de fornecedores sendo ''''engolidas'''' por porta-malas de carros de médicos. Eu falava que ficava muito chateado com isso. Se continuou, foi fora da minha vista. Mas propagandistas (de remédios) entram no hospital. Aí fui voto vencido. A pressão da indústria foi tão grande que a notícia era de que eu seria demitido porque eu teria proibido a entrada da indústria. Eu acho temerário um aluno de quarto ano receber informações de um propagandista. Pacientes vão ao HC porque dizem que, mesmo que demore, são atendidos e recebem remédios. Agora houve essa mudança no PS. Eu não aceitei fechar a porta do PS. Porque o paciente que vem andando ao PS, ele é atendido e medicado. Este não é o problema. (Só) 20% desses precisam de raio X, hemograma, eletro. Ele vai porque não conseguiu atendimento em outro lugar. Exatamente por isso nunca fechei a porta do PS. Esse foi um dos motivos de discordância com a superintendência. Eu não vou fechar. Porque se eu estiver em qualquer lugar com paciente grave vou ligar aqui para o HC, conversar com alguém que eu conheço e ele vai conseguir entender a gravidade e atender o paciente. E isso continua acontecendo. E o cidadão que não tem ninguém para ligar? Não vai entrar no sistema. Se fecharem as portas, vão abrir o caminho para o colapso do sistema. O HC é a válvula da escape. Exemplo: mandaram ao ambulatório da obstetrícia uma jovem de 23 anos com tumor cerebral. Já estava quase em coma, entrou pelo ambulatório porque pelo PS não pode mais. Eu levei ao PS, conseguimos vaga na neuro, ela foi operada e agora está na 29ª semana de gravidez com prognóstico muito reservado (delicado). O marido circulou por postos de saúde, hospitais e não foi atendido. Se fechar a porta, os caminhos alternativos são de muito mais risco. O fechamento da porta do HC sem o respaldo da rede pode transformar São Paulo em Alagoas.