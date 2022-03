Lil Nas X retorna às redes sociais e diz que novo álbum está 'quase pronto'

Lil Nas X passou três meses longe das redes sociais e anunciou que trabalhou em duas novas músicas nesse período. Foto: Calla Kessler/The New York Times

Após passar três meses afastado das redes sociais, Lil Nas X retornou na quarta-feira, 16. O rapper trouxe novidades para os fãs e brincou: “Estou muito feliz por estar de volta à internet. Eu senti muito a minha falta”.

O artista revelou que, durante o período em que ficou longe da internet, trabalhou em duas novas músicas: Late to the Party, em parceria com YoungBoy, e Down Souf Hoes, com Saucy Santana. "Qual das duas vocês querem primeiro?", perguntou aos seguidores.

Além disso, Lil Nas X ainda negou que as colaborações fazem parte da versão deluxe do álbum Montero, lançado em setembro de 2021. No Twitter, ele disse que "o novo álbum está quase pronto".