Lições para os pequenos

Livros e revistas em quadrinhos já tratam do divórcio em uma linguagem própria para as crianças. O atrativo, neste caso, é ler uma historinha interessante e ver que a separação acontece até nas melhores famílias dos gibis. Na Turma da Mônica, por exemplo, o loirinho Xaveco é filho de pais separados. Bem resolvido e feliz, ele explica aos amigos por que seus pais continuam sendo pais, mesmo após o fim do casamento. A revista em quadrinho, assim como alguns livros - como ?Não é Bem Assim a História? (Anna Cláudia Ramos, Editora Difusão Cultural do Livro, R$ 20), ?Divórcio, vamos conversar sobre isso? (Jaime Kemp, Editora Vida, R$ 15), ?Quarto de Menina? (Livia Garcia-Roza, Editora Record, R$ 31) e ?Mamãe Vai Sair Esta Noite? (Juliet Pomés Leiz, Editora W11, R4 28) e ?Quando os Pais se Separam: uma Terapia para a Criança? (Emily Menendez-Aponte, Editora Paulus, R$ 14) - falam sobre o assunto como muitos pais deveriam, mas não conseguem. De forma simples e sensível, estes livros e revistinhas mostram que a criança não irá perder a atenção do pai e da mãe. Alguns tentam ir além e mostrar os aspectos positivos da separação, como um lar mais harmônico e os fins de semana mais divertidos ao lado de um dos pais.