Licenciatura em matemática terá 97% mais vagas até 2012

Nos próximos quatro anos, o governo federal vai contratar 23.930 professores e técnicos para as universidades federais e outros 21.730 para as escolas técnicas federais - a folha de pagamentos vai crescer R$ 717 milhões por ano. A abertura recorde de vagas faz parte do programa Reuni, de reformulação das universidades, em que serão investidos R$ 2,4 bilhões até 2012. Ontem as 53 universidades federais aderiram oficialmente ao programa. O Ministério da Educação prometeu recursos às universidades em troca de metas específicas de ampliação de vagas. As propostas apresentadas pelas instituições prevêem um crescimento de 97% no número de vagas nas licenciaturas em matemática, 153% em biologia, 196% em química e 152% em física. Na graduação em geral, como o Estado adiantou no mês passado, a intenção é aumentar das atuais 134 mil para 227,6 mil o número de vagas nos vestibulares. Mas é nos cursos noturnos que o ministério pretende ver o maior incremento. Em 2002, havia apenas 426 cursos noturnos nas universidades federais. A projeção é que alcance 1.299 em 2012, com um aumento de 247% no número de vagas no vestibular, chegando a 79 mil.