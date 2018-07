Lição de inglês: ´Get a room´!

O amor é lindo - entre quatro paredes. Em público, só há beleza quando ele não envolve línguas, mordidinhas no pescoço e deslizes de mãos. Casais que não contêm o fogo da paixão incendeiam tudo o que os rodeia - de constrangimento extremo. Algumas vezes, o fogaréu acontece em pleno busão. E nem o da firma escapa. Dia desses topei com dois pombinhos ´quentes´ no fretado para a Barra Funda. Estavam sentados bem na minha frente, fundidos um no outro. Eu tentava me concentrar nos afazeres do dia seguinte quando tive o fluxo de pensamentos interrompido pelo ´fogo da vergonha alheia´. O casal começou a se pegar, sem economizar nas lambidas e mordidas. A troca de saliva gritava. Vários outros passageiros presenciaram a cena, igualmente atônitos. Uma expressão em inglês resume bem o que um par ´in love´ deve fazer quando a coisa esquenta: get a room (arrume um quarto)! Uma segunda também cai bem: keep your tongue in your mouth (traduza esta com o seu amor).