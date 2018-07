Lia Sophia leva ritmos do Norte do Brasil para show gratuito em teatro

A cantora Lia Sophia Foto: Naiara Jinknss/Divulgação

Os ritmos paraenses vão tomar conta do Teatro Municipal Décio de Almeida Prado. no Itaim Bibi, neste sábado, 13. A cantora, compositora e instrumentista Lia Sophia leva ao espaço sua mistura de samba com carimbó e outros ritmos do Norte do Brasil.

Nascida na Guiana Francesa, Lia cresceu no Amapá e se radicou no Pará, sempre convivendo com ritmos amazônicos e latinos. A cantora já tem quatro discos, num passeio entre zouk, cumbia, pop, além de beats eletrônicos.

No repertório do show em São Paulo, a cantora vai fazer um apanhado de músicas de todos os seus álbuns, incluindo o hit Ai Menina, trilha sonora da novela global Amor Eterno Amor e que projetou Lia nacionalmente. O show está marcado para as 21h, e os ingressos precisam ser retirados com uma hora de antecedência.

Serviço

Lia Sophia

Sábado, 13, a partir das 21h

Teatro Municipal Décio de Almeida Prado.R. Cojuba, 45, Itaim Bibi Dia 13, 21h.

Grátis