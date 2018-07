Letícia Birkheuer enfeita passarela da Ellus

A estética do saco de lixo está fazendo escola. Na noite de quarta-feira, abertura da edição Inverno 2007 do São Paulo Fashion Week, Alexandre Herchcovitch surpreendeu o povo da moda ao usar o material (será por causa da tal sustentabilidade?) em blusões e casacos. Pois não é que a Ellus também veio com uns maxiblusões que usaram o saco preto como elemento fashion? A coleção da marca de Nelson Alvarenga e Adriana Bozon apareceu com uma conversinha de que o conceito traria "atmosfera de escapismo", e revelaria um desejo de fugir para um lugar melhor. Hum... Na passarela, o que seu viu foram diversas versões de parkas, e modelagens maxi ao extremo. Tudo é exagerado: as golas são imensas, os casacos são amplos, como se estivessem cheios de ar, os cavalos vão até os joelhos, as bolsas e mochilas servem para transportar uma pessoa. Entre os materiais, o tal do tecnotafetá dá uma graça diferente ao sportswear, já os grafismos são um tanto exagerados. Os melhores momentos ficaram para o caban cinza de linha A, para o moletom plastificado, e para o casaco com zíperes e gola gigantesca usado pela top Letícia Birkheuer em sua segunda entrada no desfile. Estrela da marca, ela esteve também no vídeo que passava no fundo da passarela (num momento que lembrou muito o recurso cênico do pessoal do O Estúdio, na temporada passada). Só rindo E nada é mais divertido do que grife tentando definir suas propostas. Alguém aí já viu um verde-mata-profunda? Tecnotafetá? Mas nada se compara ao contraste de formas amplas em cima (cocooning) e skinny na parte de baixo. Tem umas amigas aqui que sugeriram criar uma dupla caipira: cocooning e skinny. Ou então podemos usar para definir as fofas que estão fofas além da conta. Menina, você viu como ela está cocooning nesta temporada? Primeira fila E o povo aqui adora queimar tendência. Aquilo que está na passarela já chegou à platéia, principalmente para aquelas que tem certeza de que vieram ao mundo para ditar moda. Então já tem um monte de legging, vários curtíssimos, um festival de balonês e, claro, botinha de cano curto com vestidinhos. Mas, não custa nada lembrar: é bom ter perna pra usar a proposta...