''Lente'' do olho fica opaca e deve ser substituída

A catarata afeta o cristalino, a "lente natural" do olho, que fica opaca. A alteração pode provocar de distorções a cegueira. São vários tipos: a congênita (detectada no nascimento), a secundária (provocada por tumores, descolamento na retina, remédios, traumas e produtos tóxicos) e a senil. Aproximadamente 85% das cataratas são senis, com mais incidência na população acima de 50 anos. O tratamento é uma cirurgia em que o cristalino é substituído por lente artificial.