Lembrancinha? Ninguém merece...

Você tem poucos dias para dar cabo das compras de Natal. Como a lista de presentes é longa e o tempo, curto, selecionamos neste especial sugestões de mimos para toda a família, fáceis de agradar. E não pense que solução de última hora precisa cair no ?qualquer coisa? (ou no dispendioso). Dá, sim, para presentear com bom gosto, seguindo tendências, sem ser pego pelo cheque especial. »Veja aqui a galeria de fotos com os produtos selecionados pela Revista JT. Para a mulherada, invista em peças-chave, como blusas de estampa vichy ? aquele quadriculado miúdo, em preto e branco ou vermelho e branco ?, o hit da temporada. Os homens pedem material para um verão praiano ou com muita adrenalina (nécessaires e mochilas são uma boa pedida). Para as crianças, cada dia mais antenadas, roupa é ?sorrisão? na certa.