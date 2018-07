Leitor ganha um filhote

Ter um cão ainda é o sonho de muita gente. Por isso, a Revista JT resolveu dar uma mãozinha para quem gostaria de ter um filhote. Realizamos um concurso no qual os participantes deveriam dizer a importância de um cão em sua vida. O ganhador levava para casa um golden retriever. Foram recebidos dezenas de textos com o tema e selecionados três para uma entrevista - para avaliar quem teria mais condições para cuidar do bicho. A maioria dos textos eram emocionantes, mas o ganhador foi Ricardo Antonio Carboni, que contou o sofrimento de suas filhas, ao perder dois filhotes, da mesma raça do concurso, por causa de maus cuidados do canil de onde compraram. No domingo passado, a entrega do prêmio foi emocionante. O casal e as crianças - que até então não sabiam que o pai havia concorrido e ganhado o cão - foram levados ao Canil Ponder para a grande surpresa. Dois belos sorrisos se abriram aquela manhã quando Gabriela, de 7 anos, e a pequena Mariana, de 3 anos, viram aquele bichinho peludo vindo em sua direção, entregue pelo Fábio Nader, proprietário do canil. ?Que lindo!?, exclamou Mariana. ?É nosso??, perguntou Gabriela, surpresa com o presente de Natal. Depois disso, nem um minuto sequer separam as duas do novo amigo, que fazia questão de retribuir o carinho e dizer - com lambidas - que estava feliz com a nova família.