Leite adulterado vai gerar indenização

Famílias de crianças que consumiram leite em pó contaminado com melamina, um composto plástico, na China, receberão até US$ 29 mil das fabricantes envolvidas, informou ontem o jornal China Daily. As indenizações máximas serão destinadas às famílias das seis crianças mortas; as que tiveram suas crianças hospitalizadas receberão de US$ 4,3 mil a US$ 7,3 mil. Quase 300 mil crianças foram afetadas por problemas urinários e renais. O total das indenizações pode atingir quase US$ 2 milhões.