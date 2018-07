''Lei será inócua para baixa renda''

O especialista em Direito de Família Luiz Kignel aprova o projeto, pois entende que a paternidade responsável deve começar desde a concepção. "Quando a mãe não recebe o devido cuidado durante a gravidez, pode haver conseqüências para a criança. " Segudo Kignel, mesmo quando a mulher tem renda, é obrigação do pai ajudar com os gastos relacionados à gravidez. "O acompanhamento pré-natal é para a criança, não para a mãe. Mas é preciso que essa paternidade esteja clara. Caso o homem negue, tem de ser feito um exame e não deve ser estipulada pensão antes da comprovação", afirma. Já o advogado Sérgio Marques da Cruz acredita que, na prática, a lei será inócua por causa do tempo necessário para que sejam feitos os exames. "No caso das mulheres de baixa renda, que são as que mais precisam dessa ajuda financeira, seria necessário recorrer ao sistema público para conseguir um exame de paternidade e o resultado, na maioria dos casos, só seria conhecido após o nascimento da criança. Além disso, na maioria das vezes, o suposto pai também não tem renda e pouco vai poder ajudar", diz. Na opinião de Analdino Rodrigues Paulino Neto, presidente da Associação de Pais e Mães Separados (Apase), o homem deve ajudar a mulher durante a gravidez, mas não em dinheiro. "O pai pode ajudar a pagar consulta, exames ou mesmo comprar comida, mas dar simplesmente o dinheiro para a mulher é fortalecer a indústria da pensão alimentícia que existe no País. E isso também vale para os cuidados com os filhos após o nascimento", avalia ele.