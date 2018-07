Lei não obriga formação em primeiros socorros

Um recém-nascido com refluxo gastroesofágico regurgita com freqüência depois de comer. Isso acontece porque seu tubo digestivo ainda não é suficientemente maduro. O pediatra do Hospital Sírio-Libanês Alessandro Danesi recomenda que os pais avisem o médico quando esse tipo de ocorrência acontece. Ele poderá determinar a intensidade do refluxo e qual é o tratamento mais indicado. Medidas simples, como deixar a cabeça e o tórax da criança mais elevados no berço, podem prevenir acidentes por engasgo e asfixia. A legislação não obriga formação em primeiros socorros para profissionais de creches particulares.