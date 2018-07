Lei muda rede de ensino tecnológico

Em um dos últimos atos do governo federal neste ano, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva sancionou ontem uma lei que muda a organização do ensino tecnológico brasileiro. A partir de agora, as escolas técnicas, agrotécnicas e os Centros Federais de Educação Tecnológica (Cefets) serão agrupados em 38 novos Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia. A meta é garantir que pelo menos 50% dos alunos da rede tenham ensino médio integrado ao profissionalizante. O governo pretende também direcionar os cursos superiores para a formação de professores de física, química, matemática e biologia - uma das maiores carências do ensino no País. A nova rede nasce com 168 câmpus e 215 mil vagas. Com a construção de novas escolas, o governo estima que os institutos estarão atendendo 500 mil estudantes até o final do governo Lula, em dezembro de 2010. Os institutos terão autonomia para mudar e criar cursos. O Ministério da Educação (MEC) não informou o total de novos cargos que serão criados nem deu detalhes de como será a administração dos novos institutos. As 22 instituições federais de ensino tecnológico que funcionam hoje no Estado de São Paulo foram agrupadas no novo Instituto Federal de São Paulo. Estão nesta lista, por exemplo, escolas profissionalizantes de Cubatão, Sertãozinho, Salto, Bragança Paulista, Barretos, Guarulhos, Caraguatatuba, Campos de Jordão, São Roque e Piracicaba. Em sete unidades da federação haverá mais de um instituto. Minas contará com cinco instituições. Já no Rio Grande do Sul, as escolas foram agrupadas em três institutos. Goiás, Bahia, Pernambuco, Rio e Santa Catarina terão dois institutos cada. O governo pretende reduzir o déficit de professores de ciências da natureza, reservando 20% das vagas dos cursos superiores da rede para formar educadores nessa área. A meta ainda é destinar 30% das vagas de cursos superiores para Engenharia e bacharelado tecnológico em mecânica, eletricidade e informática. "Nunca estivemos tão perto de promover nosso sonho na educação", afirmou Lula na solenidade de sanção da lei que cria os institutos. POLÍTICA No discurso, o presidente disse que os institutos vão promover mudanças significativas no currículo das escolas. Lula deixou claro também que a criação de novas escolas profissionalizantes será uma das estratégias de sua gestão para conseguir eleger o sucessor em 2010. "Vamos inaugurar cem escolas técnicas em 2009", disse. "Só não definimos se vamos inaugurar uma de uma vez, dez pacotes de dez, cinco pacotes de 20", completou. "E vamos inaugurar 50 em 2010." O Censo Escolar referente a 2006 mostra que os alunos do ensino profissionalizante na rede federal eram apenas cerca de 80 mil, menos de 1% dos estudantes de ensino médio. No total, considerando-se também as escolas estaduais e o Sistema S, eram 245 mil estudantes de escolas técnicas naquele ano. No início deste mês, o MEC também apresentou uma proposta para tentar melhorar o ensino médio, mas para isso será necessário um investimento quase duas vezes maior do que o realizado atualmente. Os resultados do grupo de trabalho formado pelo MEC e pela Secretaria Extraordinária de Assuntos Estratégicos apontam para um gasto mínimo, por aluno, de R$ 2 mil. São recursos necessários para formar professores, mudar currículos e alterar o ensino técnico. EM NÚMEROS Institutos criados no País: 38 Câmpus: Atualmente são 168, com a promessa de chegar a 311 até 2010 Vagas: A previsão é ampliar de 215 mil para 500 mil, segundo o Ministério da Educação Em São Paulo: Será criado um instituto, com a abertura de 26 mil vagas Reitoria: Será instalada na capital. Há a previsão de criar 22 câmpus no Estado - Araraquara, Avaré, Barretos, Birigui, Bragança Paulista, Campinas, Campos do Jordão, Caraguatatuba, Catanduva, Cubatão, Guarulhos, Itapetininga, Piracicaba, Presidente Epitácio, Registro, Salto, São João da Boa Vista, São Paulo, São Roque, Sertãozinho, Suzano e Votuporanga