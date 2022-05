Lázaro Ramos, Naruna Costa e Ícaro Silva narram histórias cantadas em podcast do Spotify

Ícaro Silva, Naruna Costa, Yuri Marçal e Areta Sadick na gravação de 'Calunguinha - O Cantador de Histórias'. Foto: Spotify

Cansados de não terem histórias de crianças pretas para contar à noite para Caetano, de 5 anos, Lucas Moura e Stela Nesrine decidiram criar o podcast Calunguinha - O Cantador de Histórias. A ideia ganhou vida durante a participação deles no programa Sound Up, uma iniciativa do Spotify que apoia criadores de conteúdo de comunidades sub-representadas, em especial negros e indígenas.

A iniciativa deu certo e, nesta sexta-feira, 20, estreia a primeira das 12 histórias cantadas para crianças inspiradas em importantes figuras negras para histórias do Brasil e do mundo. Os episódios contam com a narração de artistas da música e da dramaturgia brasileira comoLázaro Ramos, Zudizilla, Naruna Costa, Yuri Marçal, Aretha Sadick, Luedji Luna, Ícaro Silva, entre outros.

“Calunguinha nasceu em uma dessas noites de pandemia quando Caetano não queria dormir. Zeramos todas as histórias e cantigas possíveis e discutimos sobre a necessidade de mais conteúdo para crianças, e principalmente para crianças pretas. Stela que me disse: por que não criamos um podcast? E desse dia até o Sound Up foi o tempo de um sonho”, conta Lucas.

“Propus para o Lu inscrever o Calunguinha, um personagem que ele criou para o teatro, no Sound Up. Fizemos os textos da inscrição e enviamos em uma convicção muito grande, mas sem noção nenhuma da grandiosidade do que iríamos enfrentar”, complementa Stela.

No episódio de estreia, Lázaro Ramos narra a história inspirada em Rei Malunguinho, falange espiritual afro-ameríndia presente nos terreiros de Catimbó, Toré e Umbanda, sobretudo da região nordeste do Brasil, inspirada na figura do líder João Batista, do Quilombo de Catucá.

Lucas Moura (criação e direção) e Stela Nesrine (dreção musical e sound designer) Foto: Letícia Aoki/Spotify

Não querendo que a mãe vá para o trabalho e fique só brincando com ele, Calunguinha resolve aprontar, ele tranca a porta de casa e esconde a única chave para abri-la no meio dos seus brinquedos. Diante da situação, sua mãe lhe conta a história de Rei Malunguinho, o grande chaveiro.

Líder de um dos maiores quilombos do Brasil, o quilombo do Catucá, Malunguinho é um negro forte com uma chave mágica capaz de abrir todas as coisas do mundo. Ele pode escolher abrir grandes tesouros, mas ele escolhe abrir celas para salvar os seus irmãos da terrível senzala.

Confira os episódios do Original Spotify Calunguinha - O Cantador de Histórias:

Rei Malunguinho com Lázaro Ramos Luisa Mahin com Roberta Estrela D'Alva João Cândido com Zudizilla Teiniaguá com Naruna Costa Ganga Zumba com Yuri Marçal Xica Manicongo com Aretha Sadick Chaguinhas com Eduardo Silva e participação de Aloísio Letra Teresa de Benguela com Margareth Menezes Galanga com Sidney Santiago Kwanza Zeferina com Luedji Luna e participação de Licínio Januário Preto Cosme com Ícaro Silva Dona Joventina com Solange Couto

Sobre o Sound Up

O Brasil recebeu a primeira edição do Sound Up na América Latina em 2020. Desde o seu início em 2018, o programa Sound Up, do Spotify, ajudou criadores de comunidades sub-representadas a colocar o pé – e o microfone – na porta da podosfera. O objetivo do programa é diversificar as vozes no espaço de áudio, fornecendo oportunidades educacionais, recursos e acesso a especialistas do setor aos participantes para construir e estabelecer carreiras em podcasting e para que suas ideias de conteúdo se tornem programas de sucesso no universo do áudio.

Quatro anos após sua criação, o Sound Up está presente em 12 mercados (Japão, Itália, Estados Unidos, Latino, Índia, México, Austrália, Suécia, Reino Unido, Alemanha, Brasil e Argentina) e ajudou centenas de graduados a encontrar oportunidades na criação de podcasts. Em cada mercado, dez participantes são selecionados para fazer parte do programa.

Os criadores passam por uma experiência imersiva virtual ou presencial, na qual aprimoram sua narrativa, obtêm mais experiência na produção de áudio e têm a chance de desenvolver suas ideias. Após o término da sessão, os participantes continuam a receber apoio do Spotify durante todo o ano, enquanto criam um piloto profissional de sua ideia, que tem a oportunidade de se tornar um Original Spotify.