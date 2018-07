Larvicida é eficaz contra dengue

Até o final do ano deve chegar ao mercado um larvicida em comprimido capaz de matar as larvas do mosquito da dengue. O produto vem sendo desenvolvido há cinco anos pelo laboratório Farmanguinhos, da Fiocruz, que acaba de patentear dois biolarvicidas, contra malária e filariose. A formulação em comprimido permite que o produto seja usado em cisternas e caixas d?água sem provocar odores. Os pesquisadores também desenvolveram uma fórmula granulada, para ser usada em outros ambientes de água parada ao ar livre. "A formulação granulada reduz o custo da aplicação", explicou a pesquisadora Elisabeth Sanches. De acordo com Elizabeth, os biolarvicidas já cumpriram os itens do protocolo técnico e estão prontos para ser desenvolvidos pela indústria. O início da produção depende de edital, que deve ser lançado até julho. A Fiocruz pode negociar a patente ou licenciá-la para um laboratório particular.