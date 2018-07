Lançamento da Endeavour é adiado

Vazamento de combustível no tanque exterior do ônibus espacial Endeavour impediu ontem, pela segunda vez, seu lançamento para uma missão de 16 dias na Estação Espacial Internacional (ISS). Quatro horas antes do lançamento, técnicos da Nasa detectaram hidrogênio vazando de um tubo de ventilação do tanque. A mesma falha forçou a suspensão do lançamento no sábado passado. Com o problema, a data de lançamento foi remarcada para 11 de julho.