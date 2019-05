Lady Gaga usa quatro looks no tapete vermelho do MET Gala; confira outros destaques

Com quatro looks no tapete vermelho, Lady Gaga foi uma das anfitriãs e grande destaque da edição 2019 do MET Gala Foto: REUTERS/Mario Anzuoni

Com o tema deste ano em torno da estética 'camp' - uma mistura de exageros, breguices, bom humor e sátira -, o baile de gala do MET este ano lotou a escadaria do museu mais famoso de Nova York com sua seleta lista de convidados. Organizado por Anna Wintour, editora-chefe da Vogue americana, o evento é conhecido como "a festa mais exclusiva dos Estados Unidos" ou "o tapete vermelho mais importante do ano", já que reúne a nata dos fashionistas.

Para 2019, Anna dividiu a tarefa de anfitrião da festa entre três nomes de peso: Lady Gaga, Harry Styles e a tenista Serena Williams. E, logo no início do evento, ficou claro que elas não iriam decepcionar: Gaga apresentou quatro looks diferentes ao passar pelo tapete vermelho, todos assinados por seu amigo pessoal Brandon Maxwell. Apenas a travessia da cantora durou mais de 15 minutos.

Confira aqui um vídeo com os destaques do evento

Lady Gaga com o primeiro vestido assinado por Brandon Maxwell que ela usou no tapete vermelho do MET Foto: REUTERS/Andrew Kelly

Serena, por sua vez, interpretou a mistura de elegância, simplicidade e extravagância que 'camp' pede e foi a bordo de um vestido alta-costura da Versace, combinado com um par de tênis da Nike.

Alexis Ohanian e Serena Williams, combinando seu vestido Versace com um par de tênis Nike Foto: Neilson Barnard/Getty Images/AFP

A grife italiana também foi a escolhida pela cantora britânica Dua Lipa, que trocou o seu conhecido cabelo curto por um aplique volumoso inspirado nos anos 1970, e por Jennifer Lopez, que preferiu um modelo com aplicações manuais de cristais Swarovski.

Jennifer Lopez e seu vestido Versace com aplicações manuais de cristais Swarovski Foto: REUTERS/Andrew Kelly

Outras estrelas da música que fizeram barulho no tapete vermelho foram Katy Perry, que apareceu com um vestido Moschino imitando um candelabro; a rapper Cardi B, que usou um vestido Thom Browne feito sob medida, com mais de 30 mil plumas; e Céline Dion, a bordo de um Oscar de La Renta curtíssimo com mais de dez quilos de cristais.

Katy Perry com vestido da Moschino Foto:

De acordo com a lista de mais bem vestidos publicada pelo portal da Vogue, foram poucos os homens que surpreenderam e se mantiveram no tema. Entre eles, está o anfitrião Harry Styles, vestido de forma andrógina com camisa transparente e calça de cintura alta da Gucci; Jared Leto, com uma réplica de sua própria cabeça como bolsa, também feita sob medida pela Gucci; e o ator Billy Porter, inspirado na deusa egípcia Ísis, com direito a asas e tudo.

Alessandro Michele, atual diretor criativo da Gucci, e Harry Styles, um dos anfitriões do evento Foto: ANGELA WEISS / AFP

Jared Leto com sua bolsa Gucci no formato da própria cabeça Foto: REUTERS/Mario Anzuoni

Outros nomes que se destacaram entre o público foram Kim Kardashian, que conseguiu tirar o estilista Thierry Mugler da sua aposentadoria de 20 anos e chegou ao MET com um vestido inédito, feito sob medida para ela; Janelle Monaé, com um conjunto de Christian Siriano inspirado na arte cubista; Zendaya, vestida de Cinderela com um vestido que acendia enquanto ela andava; e Gisele Bündchen, com um vestido Dior sustentável.

Kanye West e Kim Kardashian, com o primeiro vestido feito por Thierry Mugler em 20 anos desde sua aposentadoria Foto: ANGELA WEISS / AFP

Gisele Bundchen com seu vestido sustentável da Dior Foto: REUTERS / Andrew Kelly

A noite ainda teve pocket-show de Cher, além de uma performance humorística de Lady Gaga, que a essa altura estava apenas de calcinha, sutiã, meia-calça e jóias. Confira abaixo uma galeria com os maiores looks da noite: