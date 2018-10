Lady Gaga revela clipe de ‘I'll Never Love Again’

O filme, protagonizado por ela e Bradley Cooper, conta a história de amor entre um astro alcoólatra em decadência e uma jovem artista em começo de carreira Foto: Malpaso Productions/Divulgação

A cantora Lady Gaga divulgou nesta sexta-feira, 19, o videoclipe da faixa I’ll Never Love Again, presente na trilha sonora do longa Nasce Uma Estrela.

O vídeo, por enquanto, está disponível somente para usuários do Apple Music, mas a artista lançou uma prévia em seu perfil no Twitter.

O filme, protagonizado por ela e Bradley Cooper, conta a história de amor entre um astro alcoólatra em decadência e uma jovem artista em começo de carreira.

