Lady Gaga financia projetos escolares em cidades que passaram por massacres

Lady Gaga prometeu financiar totalmente mais de 160 projetos escolares em comunidades abaladas dos Estados Unidos, após diversos tiroteios em massa que aconteceram no País recentemente. O objetivo da cantora é levar esperança as três ultimas cidades a sofrerem ataques de violência armada: Dayton, em Ohio, Gilroy, Califórnia e El Paso, Texas. O valor da doação total não foi divulgado.

A note to Dayton, El Paso, and Gilroy https://t.co/W7YG83XsZp — Lady Gaga (@ladygaga) August 9, 2019

Dentre as promessas, a vencedora do Grammy garantiu cadeiras infláveis para estudantes com deficiência e kits de ciência para alunos do quinto ano. Os pedidos foram feitos pelos própios professores das cidades. “Quero canalizar minha confusão, frustração e fúria para a esperança”, disse Gaga no Facebook, onde anunciou a doação da Born This Way Foundation, em parceria com a DonorsChoose, organização sem fins lucrativos.

Além das 34 pessoas que morreram e pelo menos 65 que foram feridas, os disparos provavelmente tiveram um impacto psicológico nos jovens das três cidades que sofreram os ataques.

Tiroteios em massa

Ataques consecutivos em El Paso e Dayton na semana do dia 05 de agosto, deixaram 31 mortos. Uma semana antes, no dia 29 de julho, outros três foram mortos quando um atirador abriu fogo em um festival de comida em Gilroy.

Entre as vítimas, três eram jovens em idade escolar. Na Califórnia, Stephen Romero de seis anos e Keyla Salazar. Já em El Paso, Javier Amir Rodriguez, de 15 anos, foi morto. / REUTERS